Figen Yüksekdağ'ın tahliye talebine ret - Son Dakika

Figen Yüksekdağ'ın tahliye talebine ret

HDP eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın, çeşitli suçlardan tutuklu yargılandığı davada tahliye talebi reddedildi.

HDP eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın, çeşitli suçlardan tutuklu yargılandığı davada tahliye talebi reddedildi.

Ankara 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'terör örgütü yöneticiliği', 'terör örgütü propagandası yapmak', 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet', 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik', 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak' suçlarından tutuklu yargılanan Yüksekdağ, duruşmaya Kandıra F Tipi Kapalı Cezaevi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Avukatları ise salonda hazır bulundu. Yüksekdağ, savunmasında tutuklamaların siyasi bir karar olduğunu savunarak, "Hukuk düzenine yapılan darbenin mağdurlarıyız" dedi.

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Ana dava kapsamında savunmasını tamamlayan Yüksekdağ'a, 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak' suçundan hakkında açılan ve ana davayla birleştirilen dava kapsamındaki suçlamalara ilişkin savunması soruldu. Yüksekdağ, pandemi koşulları nedeniyle avukatlarıyla yeterince görüşme imkanı bulamadığını, bu nedenle savunmasını sonraki celselerde yapacağını söyledi.

TUTUKLULUĞUN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Yüksekdağ'ın savunmasının ardından söz alan avukatları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi'nin aldığı kararları örnek göstererek, uzun tutukluluk halinin hak ihlali olduğu gerekçesiyle tahliye talebinde bulundu. Taleplerin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, oy çokluğuyla Yüksekdağ'ın tutukluluk halinin devamına hükmederek, duruşmayı erteledi.


Halkların Demokratik Partisi, Ankara, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 12:57 Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Figen Yüksekdağ'ın tahliye talebine ret - Son Dakika

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