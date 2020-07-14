Figen Yüksekdağ'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi - Son Dakika

Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın Ankara'da 6 ayrı suçtan yargılandığı davada tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Yüksekdağ'ın "terör örgütü yöneticiliği", "terör örgütü propagandası", "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "suç işlemeye tahrik" suçlarından yargılanmasına devam edildi. Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Yüksekdağ'ın avukatları ve bazı HDP'li milletvekilleri katıldı. Yüksekdağ ile tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlantı kuruldu. Önceki celse dava dosyası ile birleştirilmesine karar verilen fezlekelere ilişkin savunması sorulan Yüksekdağ, yargılanmasının siyasi olduğunu iddia ederek savunma yapmayı doğru bulmadığını söyledi. Yüksekdağ'ın avukatları ise müvekkillerinin tahliyesini talep etti.

Cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, oy çokluğuyla Yüksekdağ'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

(Abdullah Sarica/İHA)