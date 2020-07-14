Figen Yüksekdağ'ın yargılandığı davaya devam edildi - Son Dakika

Figen Yüksekdağ'ın yargılandığı davaya devam edildi

Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın, "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", "terör örgütü yöneticiliği", "terör örgütü propagandası", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "suç işlemeye tahrik" suçlarından yargılanmasına...

Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın, "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", "terör örgütü yöneticiliği", "terör örgütü propagandası", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "suç işlemeye tahrik" suçlarından yargılanmasına devam edildi.

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Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Yüksekdağ ile cezaevinden video konferans yöntemiyle bağlantı kurulurken, avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Önceki celse, dava dosyası ile birleştirilmesine karar verilen fezlekelere ilişkin savunması sorulan Yüksekdağ, yargılanmasının siyasi olduğu iddiasında bulundu ve Kovid-19 nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, bir süre avukatlarıyla görüşemediğini belirterek bu aşamada savunma yapmayı doğru bulmadığını ifade etti.

Yüksekdağ, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile 6-8 Ekim 2014'teki Kobani (Ayn el-Arap) bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilere ilişkin haklarında ikinci tutuklama kararı verilmesi hususunda eleştirilerini sıraladı ve Türkiye'nin siyasal anlamda "normalleşmesi" gerektiğini dile getirdi.

Yüksekdağ'ın ardından söz alan avukatları ise müvekkillerinin uzun süredir tutuklu bulunduğunu belirterek tahliye taleplerini mahkemeye iletti.

Görüşü sorulan duruşma savcısı, sanık hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen izinsiz gösterilere ilişkin yürütülen soruşturmanın mevcut davayı etkileyip etkilemediği konusunda inceleme yapılabilmesi için dosyanın başsavcılıktan istenilmesini talep etti.

Savcılık görüşünde, Yüksekdağ'ın, üzerine atılı suçların ceza üst sınırları, kuvvetli suç şüphesini gösterir somut delillerin bulunması göz önünde bulundurularak tutukluluk halinin devamına karar verilmesi istendi.

Müzakerenin ardından ara kararı açıklayan mahkeme heyeti, oy çokluğu ile Yüksekdağ'ın tutukluluğunun devamına hükmederek davayı 29 Eylül'e erteledi.

Halkların Demokratik Partisi, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 12:41 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Figen Yüksekdağ'ın yargılandığı davaya devam edildi - Son Dakika
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