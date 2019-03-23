Fighting With My Family Filmi
50 dakika önce
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Yönetmenliğini ve senaryosunu Stephen Merchant'ın üstlendiği film
, bir gangster ve eski güreşçi olan bir adamın hikayesini anlatıyor. Ülkenin her yerindeki küçük mekanlarda gösteriler yapan adam karısı ve iki çocuğuyla sakin bir hayat sürmeye çalışmaktadır. Günü birinde kardeşler WWE için seçmelere katılma şansı buluyorlar. Ebeveynler rüyalarının gerçekleştiği ve bütün sorunlarının çözüleceği düşünmeye başlıyor. Bununla birlikte, kardeşler ise bir WWE süperstarı olabilmenin hayal edemeyecekleri kadar çok emek gerektirdiğini öğrenmeye başlıyor.Yönetmen:
Stephen MerchantSenaryo:
Stephen MerchantOyuncular: Dwayne Johnson
, Thomas Whilley, Tori Ellen Ross, Nick Frost, Lena Headey, Florence Pugh, Jack Lowden, Olivia Bernstone, Leah Harvey, Mohammad AmiriFilmin Türü:
BiyografiOrijinal Adı:
Fighting with My FamilyYapımcı Firma:
MGM(Metro-Goldwyn-Mayer)Yapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi: İngiltere
, ABDOrijinal Dili:
İngilizceFilmin Süresi:
108 dk.Dağıtıcı Firma:
UIP TürkiyeVizyon Tarihi:
10.05.2019Fighting with My Family Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 09:54 Kaynak: InterSinema.com
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