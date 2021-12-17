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SPOR Figueiredo: Kayserispor'u da yenmek istiyoruz - Son Dakika

SPOR Figueiredo: Kayserispor'u da yenmek istiyoruz

17.12.2021 10:12

Figueiredo: Kayserispor'u da yenmek istiyoruzKadir GÜNEŞ - Ahmet ATMACA / GAZİANTEP (DHA) - Gaziantep FK'nın tecrübeli oyuncusu Joao Figueiredo, Yukatel Kayserispor ile deplasmanda oynayacakları karşılaşmayı kazanmak istediklerini söyledi.

Figueiredo: Kayserispor'u da yenmek istiyoruz

Kadir GÜNEŞ - Ahmet ATMACA/ GAZİANTEP (DHA) - Gaziantep FK'nın tecrübeli oyuncusu Joao Figueiredo, Yukatel Kayserispor ile deplasmanda oynayacakları karşılaşmayı kazanmak istediklerini söyledi. Figueiredo, Fenerbahçe karşısında yaklaşık 45 metreden attığı gol ile ilgili çok sık rastlanan bir durum olmadığını ve aynısını Kayserispor'a da atmak istediklerini ifade etti.

Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında deplasmanda karşılaşacakları Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak Gaziantep FK, yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Koşu, pas ve dayanıklılık hareketleri ile çalışmalarına devam eden antrenman, çift kale maç ile son buldu. Antreman öncesi takımın Brezilyalı forvet oyuncusu Joao Figueiredo, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"KALECİYİ SIK SIK KONTROL EDİYORDUM"

Figueiredo, Fenerbahçe'ye attığı ilk golün çok sık rastlanan bir gol olmadığını ve o sırada sadece denediğini belirtti. Kaleciyi sık sık kontrol ettiğini vurgulayan Figueiredo, "Gol atmak her zaman güzel bir duygu ancak bu şekilde olması daha bir mutluluk verdi. 3 puan bizim için önemliydi. İyi de oynadık, güzel bir oyun oldu. Attığım ilk gol gerçekten çok sık rastlanan bir gol değildi. Ben sadece denedim, güzel bir şut oldu ve gol oldu. Kalecinin nerede olduğunu zaten sürekli kontrol ediyorum. İyi bir kontrol yapmıştım. Şutum da güzel bir gol oldu" dedi.

Öte yandan deplasmanda oynayacakları Kayserispor karşılaşmasından alacakları 3 puanın oldukça önemli olduğunu da kaydeden Figueiredo, artık deplasmanda da puan toplamaları gerektiğini ve bu karşılaşmada kazanıp galibiyet serisini sürdürmek istediklerini sözlerine ekledi.

SPOR Figueiredo: Kayserispor'u da yenmek istiyoruz
SPOR Figueiredo: Kayserispor'u da yenmek istiyoruz
SPOR Figueiredo: Kayserispor'u da yenmek istiyoruz
SPOR Figueiredo: Kayserispor'u da yenmek istiyoruz
SPOR Figueiredo: Kayserispor'u da yenmek istiyoruz
SPOR Figueiredo: Kayserispor'u da yenmek istiyoruz
SPOR Figueiredo: Kayserispor'u da yenmek istiyoruz
SPOR Figueiredo: Kayserispor'u da yenmek istiyoruz
SPOR Figueiredo: Kayserispor'u da yenmek istiyoruz
SPOR Figueiredo: Kayserispor'u da yenmek istiyoruz

Gaziantep FK, Kayserispor, Fenerbahçe, oyunlar, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Figueiredo: Kayserispor'u da yenmek istiyoruz - Son Dakika


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