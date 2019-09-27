Malatya'da 15-19 Kasım'da düzenlenecek "9. Malatya Uluslararası Film Festivali"nde figüranlara "Sinemada Olmazsa Olmazlar" ödülü verilecek.

"9. Malatya Uluslararası Film Festivali"nin yönetmenliğini üstlenen Haydar Işık, film festivallerinin şehirlerin ve ülkelerin tanıtımı açısından önemli organizasyonlar olduğunu belirtti.

15-19 Kasım'da düzenlenecek 9. Malatya Uluslararası Film Festivali"ne başvuruların 5 Ekim'e kadar devam edeceğini aktaran yönetmen Işık, "Genç bir ekibimiz var, başarılı bir festivali gerçekleştirmek için titiz bir çalışma devam ediyor. Festival genç sinemacıların mesleki gelişimi için değerli bir platform olmaya devam edecek. Türk sinemasına değerli katkılar sağlamış sanatçılarımıza onur ödülü vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Festival kapsamında düzenlenen etkinliklerin içeriğinde değişiklik yaptıkların anlatan Işık, çocukları ve gençleri sinema içine çekebilmek için çeşitli projeler hazırladıklarını söyledi.

Işık, daha önceki festivallerde bulunan atölyeleri mini kurslara dönüştürdüklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Biz bu yıl bu temada daha çok senaryo eğitimi, senaryo atölyeleri, uygulamalı eğitimler gibi değişiklikler yaparak, verimliliğini ve sürekliliğini daha fazla artırabilecek çalışmalar yaptık. Daha önceki yıllarda uluslararası film yarışmaları vardı. Yine burayla ilgili bir takım değişikliklere gittik. Bu sene uluslararası film yarışması yapılmayacak ancak uluslararası filmlerden seçkiler yapıp yine yurt dışından yönetmen, yapımcı veya oyuncu olmak üzere yabancı konuklarımızı kentimizde en güzel şekilde ağırlayacağız. Ulusal ödüller kısmında verilen ödül miktarında bir değişiklik olmadı. Kısa filme katılımı yükseltmek ve gençleri kısa filme yöneltmek için ödül miktarını arttırdık."

"Figüran ödülü vereceğiz"

Işık festival kapsamında verilecek ödüllerle ilgili, "En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Kadın Oyuncu, Fahri Kayahan Müzik Ödülü, Kemal Sunal Halk Ödülü, Türk Sinemasına Katkı Ödülü, Ulvi Saran jüri özel Ödülü, Yönetmenler Birliği Platformu En İyi Yönetmen Ödülü SİYAD Ödülü vereceğiz. Bu yıl festivallerde bir ilk olan 'Sinemada Olmazsa Olmazlar' ödülü vereceğiz yani festival kapsamında Türkiye'de ilk olan figüran ödülü vereceğiz." ifadelerini kullandı.