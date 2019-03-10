Fiji'de 6.2 Büyüklüğünde Deprem
35 dakika önce
– Fiji'de 6.2 büyüklüğünde deprem oldu.
– Fiji'de 6.2 büyüklüğünde deprem oldu. ABD
Sismik Araştırmalar Merkezli verilerine göre yerel saatle sabah saatlerinde gerçekleşen depremin 6.2 büyüklüğünde olduğu ve 567 kilometre derinlikte gerçekleştiği duyuruldu.
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 03:01 Kaynak: DHA
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