Son Dakika Haberleri: Fiji'de 6.2 Büyüklüğünde Deprem

Fiji'de 6.2 Büyüklüğünde Deprem

35 dakika önce

– Fiji'de 6.2 büyüklüğünde deprem oldu.

Fiji'de 6.2 Büyüklüğünde Deprem, System.String[]
– Fiji'de 6.2 büyüklüğünde deprem oldu.

ABD Sismik Araştırmalar Merkezli verilerine göre yerel saatle sabah saatlerinde gerçekleşen depremin 6.2 büyüklüğünde olduğu ve 567 kilometre derinlikte gerçekleştiği duyuruldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 03:01 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yapıların Zemin Araştırmalarına İlişkin Tebliğ Resmi Gazete'de Yayımlandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 Açıklaması: ABD'nin Güvenliğiyle İlgisi Yok

157 Kişiye Mezar Olan Uçağın Çakıldığı Yerden İlk Görüntü Geldi Havalimanına Giren ABD Elçilik Görevlisinin Bagajında Bomba Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.3.2019 15:36:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fiji'de 6.2 Büyüklüğünde Deprem
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]