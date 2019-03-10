Son Dakika Haberleri: Fiji'de 6.2 Şiddetinde Deprem

Fiji'de 6.2 Şiddetinde Deprem

6 dakika önce

Fiji'de 6.2 şiddetinde deprem oldu.

Fiji'de 6.2 Şiddetinde Deprem, System.String[]
Fiji'de 6.2 şiddetinde deprem oldu.

Fiji'de merkez üssü Suva'nın 192 mil güneydoğusu ve Labrasa'nın 262 kilometre güneydoğusunda olan bir bölgede 6.2 şiddetinde deprem olduğu bildirildi.

Deprem bölgesinde 6 bin kişinin yaşadığı kaydedilirken, herhangi bir tsunami uyarısı ve hasar bildirimi yapılmadı.

Fiji'nin Avustralya plakası ile Pasifik plakası arasında, dünya depremlerinin yüzde 90'ının meydana geldiği Pasifik ateş çemberi içinde bulunduğu kaydedildi. Ateş çemberinin Yeni Zelanda ve Güney Doğu Asya ve Japonya'dan geçerek Amerika'nın batı kıyısına kadar uzandığı belirtildi. Geçen hafta Salı günü Fiji'de 4,5 şiddetindeki bir depremden sonra bu depremin meydana gelmesine dikkat çekildi. - ABİCAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 04:50 Kaynak: İHA

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