Fiji, Rus oligarkın 325 milyon dolarlık süper lüks yatını alıkoydu - Son Dakika
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Fiji, Rus oligarkın 325 milyon dolarlık süper lüks yatını alıkoydu

15.04.2022 10:31
Fiji, Rus oligarkın 325 milyon dolarlık süper lüks yatını alıkoydu

Pasifik Okyanusu'nun güney kısmında yer alan ada ülkesi Fiji, Lautoka kentinin Queens Rıhtımı'na demirleyen Rus milyarder Süleyman Kerimov'a ait 325 milyon dolar değerindeki süper lüks yatının alıkoyulduğunu bildirdi.

Pasifik Okyanusu'nun güney kısmında yer alan ada ülkesi Fiji, Lautoka kentinin Queens Rıhtımı'na demirleyen Rus milyarder Süleyman Kerimov'a ait 325 milyon dolar değerindeki süper lüks yatının alıkoyulduğunu bildirdi.

Fiji Sun'daki habere göre, gümrük giriş izni olmadan ülkenin ikinci büyük kentine demirleyen yaklaşık 106 metre uzunluğundaki yatın alıkonulduğunu doğrulayan Fiji Emniyet Genel Müdürü Sitiveni Qiliho, yatın salı günü Lautoka Limanı'ndaki Queens Rıhtımı'na gelmesiyle soruşturmanın başladığını söyledi.

Hala devam eden soruşturma kapsamında Kerimov'a ait 325 milyon dolar değerindeki süper lüks yatın kaptanı ve mürettebatının yatta gözaltında tutulduğunu belirten Qiliho, "Yat, polis tarafından soruşturma kapsamında arandı." dedi.

Soruşturmada, Fiji polisinin yabancı meslektaşlarıyla çalıştığını dile getiren Qiliho, "Vurgulamak istediğimiz bir şey var; bu durum karşısında ne yaptığımızı ve uyguladığımız kanun hükümlerini çok iyi bilmemizdir." ifadesini kullandı.

Qiliho, Kerimov'a ait "Amadea" adlı yatın tüm araştırmalar tamamlandıktan sonra Fiji kıyılarından ayrılacağını kaydetti.

"Dünyanın dört bir yanındaki ortaklarımızla çalışıyoruz"

Avrupa Birliği (AB) Pasifik Delegasyonu Başkanı Sujiro Seam, Fiji de dahil olmak üzere, ortak ülkelerle Rus oligarklarının varlıklarına yönelik yaptırımlar konusunda görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

Seam, "Bu yaptırım rejiminin bir parçası olarak AB sınırları içinde birkaç yat ele geçirildi ve el konuldu. Pasifik dahil olmak üzere konuyu ele almak ve iş birliğini hayata geçirmek için dünyanın dört bir yanındaki ortaklarımızla çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Rusya'nın en zengin 9. kişisi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen ve "Rusya'nın en zengin 9. kişisi" olarak tanımlanan Süleyman Kerimov'un Forbes'e göre 14,5 milyar dolar serveti bulunuyor.

"Altın kralı" olduğu ileri sürülen Kerimov, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın başlamasıyla ABD, AB ve İngiltere tarafından yaptırım uygulanan Rus oligarklar listesine alınmıştı.

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Süleyman Kerimov, dolar, Fiji, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fiji, Rus oligarkın 325 milyon dolarlık süper lüks yatını alıkoydu - Son Dakika


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