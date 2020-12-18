- Fiji'yi Yasa Fırtınası vurdu: 2 ölü - Son Dakika

- Fiji'yi Yasa Fırtınası vurdu: 2 ölü

SUVA - Ada ülkesi Fiji'de dün akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan Yasa Fırtınasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Okyanusya'da bir ada ülkesi olan Fiji'yi Yasa Fırtınası vurdu. Ülkenin Vanua Levu adasının Bua eyaletinde dün akşam saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle ülkede hayat durdu. Şiddetli yağışın etkili olduğu Fiji'de fırtına nedeniyle yüzlerce ev yıkıldı. Beşinci kategoride olduğu açıklanan fırtınada 2 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, can kaybının artmasından endişe ediyor. En fazla hasar ülkenin sahil kesiminde görülürken, Fiji'de Yasa Fırtınası öncesi doğal afet ilan edilmişti. Yaklaşık 1 milyon nüfusu olan ülkede, halka sığınaklar bulmaları bildirilmişti. Gece saatlerinde de sokağa çıkma yasağı getirilen ülkede, heyelan nedeniyle yollar ulaşıma kapandı. Vanua Levu adasının merkezinde bulunan Rakiraki bölgesinde tüm yollar sel suları ile kaplandı.