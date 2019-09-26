Fikir Atölyesinde son başvuru tarihi 6 Ekim'e uzatıldı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Sakarya Bilgi Kültür Gençlik Derneği (BKM) tarafından "Fikir Atölyesi: Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da Gençlik Sorunları ve Beklentileri" etkinliği düzenlenecek.



Sakarya Üniversitesi ORMER'de 14-17 Kasım 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek etkinliğin son başvuru tarihi, 6 Ekim 2019'a kadar uzatıldı. Bu yıl ilki gerçekleştirilecek olan Fikir Atölyesi'nin teması, "Gençlik Sorunları ve Beklentileri" olarak belirlendi. 18-25 yaş arasındaki gençlerin başvurabileceği atölyeye, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinden 20 öğrenci kabul edilecek.



Etkinlik kapsamında kabul edilen katılımcıların seyahat ve konaklama giderleri etkinlik bütçesinden karşılanacak. Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü Konferans Salonunda gerçekleştirilecek ve 4 gün sürecek etkinliğin son iki gününde katılımcılar, kültürel gezi amacıyla İstanbul'a götürülecekler.



Detaylı bilgi ve başvuru için atölyenin "https://www.fikiratolyesi.info/" web adresi ziyaret edilebilir. - SAKARYA