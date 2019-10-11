Son Dakika Haberleri: Fikir ile Gelecek Topluluğu tanıştı
Son Dakika Güncel Fikir ile Gelecek Topluluğu tanıştı

Fikir ile Gelecek Topluluğu tanıştı

1 saat önce

Sakarya Üniversitesi öğrenci topluluklarının tanışma toplantıları devam ediyor.

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Sakarya Üniversitesi öğrenci topluluklarının tanışma toplantıları devam ediyor.


Fikir ile Gelecek Topluluğunun (FİG) tanışma toplantısı da önceki gün SAÜ Hukuk Fakültesinde yapıldı. Topluluğun tanıtımının yapıldığı toplantıda konuşan FİG Akademik Başkanı ve Sosyal Hizmet Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Özden Güneş, "İnanıyorum ki yeni yönetimimizde yine aynı şekilde, aynı kararlılıkla ve sizlerle birlikte çok güzel şeyler yapacağız. Yapacağımız faaliyetlerin çok yönde önemi var aslında" dedi. - SAKARYA

Sakarya Üniversitesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 06:12 Kaynak: İHA
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