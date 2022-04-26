'Fikir Sağlığı Heykeli'ndeki aynayı 9 yaşında çocuk kırmış - Son Dakika
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'Fikir Sağlığı Heykeli'ndeki aynayı 9 yaşında çocuk kırmış

26.04.2022 15:28
'Fikir Sağlığı Heykeli'ndeki aynayı 9 yaşında çocuk kırmış

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, Datça Belediyesi tarafından, 23 yıl önce uğradığı bombalı saldırı sonucu yaşamını yitiren Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı'nın anısına Datça Demokrasi Evi Parkı'nda yaptırılan, 'Fikir Sağlığı Heykeli'nin ortasındaki aynayı kıranın 9 yaşındaki bir çocuk olduğu ortaya çıktı.

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, Datça Belediyesi tarafından, 23 yıl önce uğradığı bombalı saldırı sonucu yaşamını yitiren Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı'nın anısına Datça Demokrasi Evi Parkı'nda yaptırılan, 'Fikir Sağlığı Heykeli'nin ortasındaki aynayı kıranın 9 yaşındaki bir çocuk olduğu ortaya çıktı. Belediye, gelişme üzerine olayla ilgili şikayetçi olmadı.

Datça Belediyesi, Ahmet Taner Kışlalı anısına Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'ndeki tarihi çınar ağacının bulunduğu alana heykel yaptırdı. Heykeltıraş Elbruz Denge'ye yaptırılan ve geçen yıl 22 Ekim'de, Kışlalı'nın kızı Dolunay Kışlalı Ediz'in de katıldığı bir törenle açılışı yapılan 'Fikir Sağlığı Heykeli'nin ortasındaki ayna, geçen 22 Nisan'da taşla kırıldı. Belediye temizlik görevlileri tarafından fark edilen olayla ilgili yapılan inceleme sonucu, kamera görüntülerinden heykeli tahrip edenin 9 yaşlarında bir çocuk olduğu tespit edildi. Belediye, gelişme üzerine olayla ilgili şikayetçi olmadı.

Datça Belediye Başkanı Abdullah Gürsel Uçar yaptığı açıklamada, olaydan haberdar olur olmaz konunun incelenmesi için ilgili belediye personeline talimat verdiğini belirterek, şunları söyledi: "Olayda herhangi bir kasıt olup olmadığının araştırılması ve kamera görüntülerinin değerlendirilmesini istedim. Kamera görüntülerinden 9 yaşlarında bir çocuğun oynarken, heykele taşla zarar verdiği tespit edildi. Bu durumda herhangi bir suç unsuru oluşturmadığı için şikayetçi olunmasını istemedim. Siyasi amaçlı olmadığı, çocukluğun verdiği bir oynama duygusu ile hareket edildiği açık. Sonuçta kasıt yok, art niyet yok. Bana göre, çocuk onun kırılacağını düşünmemiş. Çocuktan ve ailesinden şikayetçi olmadık. Heykeltıraş ile görüşerek heykelin onarımını yapacağız. Datça'da, Ahmet Taner Kışlalı'ya karşı bir sevgisizlik olacağını zaten düşünmüyordum" diye konuştu.

'Fikir Sağlığı Heykeli'ndeki aynayı 9 yaşında çocuk kırmış
'Fikir Sağlığı Heykeli'ndeki aynayı 9 yaşında çocuk kırmış
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bombalı saldırı, Demokrasi, Heykel, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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