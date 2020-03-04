Fikir ve sanat eserlerini çoğaltan cihazlarla taşıyıcı materyallere ilişkin kesinti oranları... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fikir ve sanat eserlerini çoğaltan cihazlarla taşıyıcı materyallere ilişkin kesinti oranları... - Son Dakika

Fikir ve sanat eserlerini çoğaltan cihazlarla taşıyıcı materyallere ilişkin kesinti oranları...

6 saat önce

Fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmasına yarayan teknik cihazlar ile boş taşıyıcı materyallerin imalat veya ithalatında yapılacak kesinti oranlarını belirleyen Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Fikir ve sanat eserlerini çoğaltan cihazlarla taşıyıcı materyallere ilişkin kesinti oranları..., System.String[]

Fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmasına yarayan teknik cihazlar ile boş taşıyıcı materyallerin imalat veya ithalatında yapılacak kesinti oranlarını belirleyen Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, söz konusu cihazlarla materyallerin imalat ve ithalatında yüzde 0,5 ila 3 kesintiye gidilecek.

Cumhurbaşkanı Kararı ile 5 Ağustos 2013 tarihli ve 2013/5260 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Fikir ve Sanat Eserlerinin Çoğaltılmasına Yarayan Teknik Cihazlar ile Boş Taşıyıcı Materyallerin İmalat veya İthalatında Yapılacak Kesinti Oranlarının Belirlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı yürürlükten kaldırıldı.

Böylece yeni karar, 15 gün sonra yürürlüğe girecek.

Cumhurbaşkanı, Kabine, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 10:34 Kaynak: AA
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