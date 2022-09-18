İstanbul'da Lgbti Karşıtı Yürüyüş Yapıldı

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FAHRETTİN ÖZTÜRK - GAYE ŞEYMA CAN

Fikirde Birlik Mücadele Platformu, İstanbul'da, "Büyük Aile Buluşması" adı altında LGBTİ artı karşıtı eylem yaptı. Saraçhane Parkı'nda buluşan protestocular, buradan Beyazıt Meydanı'na yürüdü. Yürüyüş esnasında sık sık tekbir getirildi.

Fikirde Birlik Mücadele Platformu, bugün İstanbul'un Fatih ilçesindeki Saraçhane Parkı'nda, "Büyük Aile Buluşması" adı altında LGBTİ artı karşıtı eylem düzenledi. Eyleme katılanlardan bazıları, ellerinde üzerinde Arapça yazılar olan bayraklar taşıdı.

Saraçhane Parkı'nda kurulan stantta, farklı meslek gruplarından katılımcılar birer konuşma yaptı. Konuşmacılar arasında eski manken Tuğçe Kazaz da vardı. Kazaz, şunları söyledi:

"HİÇBİR ŞEKİLDE LGBT'Lİ BİREYLERİ VE ONLARIN TERCİHLERİNİ HEDEF ALMAYACAĞIZ: Bugün, savaşılan unsurlardan bir tanesi için toplandık. LGBT lobilerine karşı savaşmak için. Ama şunu hepimizin anlaması gerekiyor: Hiçbir şekilde LGBT'li bireyleri ve onların tercihlerini hedef almayacağız. Niye almayacağız? Çünkü biz, kılavuzumuzu Kur'an'dan alıyoruz. Allah bize demedi, 'Gidin LGBT'li bireyleri siz cezalandırın'. Allah bize dedi ki 'Bunu tebliğ edin. Onları uyarın, kınayın ama asla onları cezalandırma yetkisini size vermiyorum. Onların yetkisi bendedir' dedi."

Konuşmaların ardından protestocuların slogan atılmadan sessiz bir şekilde Sultan Ahmet Meydanı'na yürüyeceği söylendi. Ancak yürüyüşçüler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasının önünden geçerken sık sık tekbir getirdi. Yürüyüşün devamında da "Müslüman uyuma, çocuğuna sahip çık" sloganı atıldı.

"BİZ, HİÇBİR NEFRET SÖYLEMİNDE BULUNMADIK. TALEBİMİZ, DEVLETİMİZİN GEREKLİ TEDBİRLERİ ALMASIDIR"

Fikirde Birlik Mücadele Platformu Başkanı Kürşat Mircan, Sultanahmet Meydanı'na, hazırladıkları basın açıklamasını okudu. Bircan, şöyle konuştu:

"Biz, hiçbir nefret söyleminde bulunmadık. Kişileri hedef almadık. Haklı talebimizi 'nefret söylemi' diye çarpıtmaya çalıştılar. Üstüne basa basa 'LGBT dayatmasına karşıyız' dememize rağmen bizi LGBT'lilerle karşı karşıya getirmeye çalıştılar. Daha da ileri gidip provoke etmeye çalıştılar. İnsanlarımızın sağduyusu kara propagandalara galip geldi. Biz, LGBT bireylerini hedef almıyoruz. LGBT dayatmasına karşı duruyoruz. Tek bir insanın kılına zarar gelsin istemeyiz. Tek isteğimiz, insan neslinin var oluşunu tehdit eden bu propagandaya, dayatmaya 'dur' denmesi. Talebimiz, toplumumuzun temeli olan ailemizin ve çocuklarımızın LGBT propaganda ve dayatmalarından korunması için devletimizin gerekli tedbirleri almasıdır."