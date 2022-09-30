Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu, LGBT'ye ilişkin TBMM'de yasal düzenleme istiyor - Son Dakika
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Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu, LGBT'ye ilişkin TBMM'de yasal düzenleme istiyor

30.09.2022 12:40
Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu, LGBT'ye ilişkin TBMM'de yasal düzenleme istiyor

Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu Başkanı Kürşad Mican, aile ve çocukların korunması amacıyla LGBT'ye karşı Türkiye Büyük Millet Meclisinden (TBMM) yasal düzenleme talep etti.

Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu Başkanı Kürşad Mican, aile ve çocukların korunması amacıyla LGBT'ye karşı Türkiye Büyük Millet Meclisinden (TBMM) yasal düzenleme talep etti.

Mican, Şişli'de bir otelde düzenlenen basın toplantısında, 18 Eylül'de LGBT'ye karşı farklı görüşlerden insanların "Büyük Aile Buluşması"nda bir araya geldiğini, bu buluşmada kimseye nefret söyleminde bulunmadıklarını söyledi.

Küresel sermaye ve emperyalist lobilerin insanlığı cinsiyetsizleştirmek istediğini vurgulayan Mican, "Cinsiyetsizleştirme ile tüm dünyada insanlık neslini azaltmak istiyorlar. İnsanın fıtratını, gelenek ve göreneklerini, değerlerini hiçe sayıyorlar. Kirli emelleriyle insanlığı, aileleri, en önemlisi de masum çocukları zehirliyorlar. Üstelik bunu 'özgürlük' şeklinde tüm insanlığa dayatmaya çalışıyorlar. Bizler ailelerimizin, çocuklarımızın ve tüm insanlığın geleceğini tehdit eden bu propaganda ve dayatmaya kayıtsız kalmayacağız." ifadelerini kullandı.

Aile ve çocukların korunması amacıyla LGBT'ye karşı yasal düzenleme talep eden Mican, şunları kaydetti:

"LGBT propaganda ve dayatmasını engelleyecek yasal düzenlemeler TBMM'de gündeme gelecek. Halkımız LGBT dayatmasına 'dur' demektedir. Yöneticilerimiz de bu talebe duyarsız kalmayacaktır. 150 binden fazla ıslak imzalı dilekçeyi tek tek topladık. TBMM'de grubu bulunan tüm partileri ziyaret edeceğiz. Bu dilekçelerdeki milletin talebini kendilerine ileteceğiz. Milletimizin iradesinin TBMM'de kanunlaştırılacağına, LGBT propaganda ve dayatmasına yasalarla 'dur' denileceğine inanıyoruz."

Mican, "Büyük Aile Buluşması"nda nefret söyleminde bulunmamalarına rağmen dijital medyada yer alan 743 haberin yüzde 55'inde "nefret söylemi" ibaresinin geçtiğine de değindi. Mican, yürüyüşe katılanların taşıdıkları dövizlerdeki yazıların da bilgisayar programıyla değiştirildiğini öne sürdü.

Basın toplantısında, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İstanbul İl Temsilcisi Emrullah Şanlan, Türkiye Gençlik Birliği (TGB) Genel Başkanı Dilek Çınar, Genç İHH Başkan Yardımcısı Mukadder Yılmaz, Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu Sözcüsü Serdar Eryılmaz ve bazı STK üyeleri de hazır bulundu.

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Kaynak: AA

Eylül, LGBT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu, LGBT'ye ilişkin TBMM'de yasal düzenleme istiyor - Son Dakika

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