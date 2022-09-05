FATİH'TE "BÜYÜK AİLE BULUŞMASI" AÇIKLAMASI

FİKİRDE Birlik ve Mücadele Platformu üyeleri, gerçekleştirecekleri "Büyük Aile Buluşması" öncesi, Fatih'teki Saraçhane Parkı'nda basın açıklaması yaptı.

Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu'nun organizasyonu ve toplam 150 STK'nın desteğiyle düzenleneceği belirtilen "Büyük Aile Buluşması" adlı etkinliğin, 18 Eylül Saat 14.30'da Saraçhane Parkı'nda başlayacağı vurgulandıi. Yürüyüşün Beyazıt Meydanı'nda son bulacağı kaydedildi. Grup adına açıklamayı Kürşat Mican yaptı.

Mican, "Bizler fikirde birlik ve mücadele platformu olarak yıllardır tertiplediğimiz programlarla, eylemlerle, etkinliklerle ve kampanyalarla ülkemizi, nesillerimizi, aile yapımızı çökertmek isteyen bu arkası derin, sapkın örgütle mücadele etme gayreti içerisindeyiz" dedi.

Mican açıklamanın devamında, " LGBT örgütünün tüm derneklerinin, yapılanmalarının kapatılması; tüm propaganda faaliyetlerinin durdurulması ve yasaklanması için yıllardır verdiğimiz mücadeleye ek olarak imza kampanyası düzenledik ve 150 bin imzaya ulaştık. Çok yakında bu imzaları da hazırladığımız raporla birlikte TBMM'ye sunacağız" şeklinde konuştu.