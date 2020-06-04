Fikirleriyle İnegöl'e Katkı Sağlayan Vatandaşlara hediye takdimi - Son Dakika

Fikirleriyle İnegöl'e Katkı Sağlayan Vatandaşlara hediye takdimi

İnegöl Belediyesi'ne "İnegöl'ün Fikri" platformu aracılığıyla projenin başlangıcından bu yana Bin 617 vatandaş tarafından 2 Bin 521 öneri geldi.

Fikirleriyle İnegöl'e Katkı Sağlayan Vatandaşlara hediye takdimi, System.String[]

İnegöl Belediyesi'ne "İnegöl'ün Fikri" platformu aracılığıyla projenin başlangıcından bu yana Bin 617 vatandaş tarafından 2 Bin 521 öneri geldi. Belediye Başkanı Alper Taban, en çok fikir paylaşımında bulunan 3 vatandaşı makamında kabul ederek hediye takdiminde bulundu.


Belediye Başkanı Alper Taban'ın göreve geldiği günden bu yana her fırsatta dile getirdiği ortak akılla şehrin yönetimi konusunu somut olarak ortaya koyan İnegöl'ün Fikri projesi, geride kalan sürede şehirde küçük dokunuşlarla büyük farkındalıklar oluşmasını sağladı. Vatandaşların hür iradeleriyle doğrudan İnegöl Belediyesine ilettiği projelerden bir kısmı hayata geçirilirken, bugüne kadar 1617 vatandaştan farklı yollarla toplam 2 Bin 521 proje İnegöl Belediyesine sunuldu.


En fazla öneri sunan 5 vatandaş makama davet edildi


Belediye Başkanı Alper Taban, bu süreçte fikir, öneri ve talepleriyle yatırımları yönlendirip şehrin gelişimine katkı sağlayan vatandaşları makamında ağırladı. En fazla öneride bulunan 5 kişi, hediye takdim edilerek onure edildi. Bugün 11.30'da makamında gerçekleşen buluşmaya Kemal Acar, Hüseyin Özgür Genel, Emre Yaşar, Abdulsamet Tilker ve Okan Torun davet edildi. Abdulsamet Tilker ile Okan Torun'un mazeret göstererek katılamadığı buluşmada, Başkan Taban Kemal Acar, Hüseyin Özgür Genel ve Emre Yaşar'la sohbet edip değerli fikirleri için teşekkürlerini iletti.


Buluşma sırasında açıklama da yapan Başkan Alper Taban, "Bugün aramızda benim için çok değerli misafirlerimiz var. Kemal Acar ağabeyimiz ile Hüseyin Özgür Genel ve Emre Yaşar kardeşlerimiz buradalar. Onların ortak özelliği İnegöl şehrini sevmeleri, İnegöl sevdalısı olmaları ve bize fikir göndermeleri" dedi. Ortak akıl çağrılarını hatırlatan Başkan Taban, "Göreve başladığımız günden beri tüm vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyoruz. Diyoruz ki gelin bu şehirle ilgili öngörülerinizi, öneri, istek, taleplerinizi, eleştiri ve şikayetlerinizi bizlere ulaştırın diyoruz. Çünkü bir Belediye Başkanı her konuda uzman olamaz. Dolayısıyla farklı bakış açılarından gelecek fikirler, küçük dokunuşlarla büyük farkındalıklar oluşmasını sağlayabilir. Bundan dolayı bu fikirleri önemsiyoruz" diye konuştu.


Belediyeye 2 Bin 521 fikir sunuldu


Alper Taban, bu süreçte Bin 617 vatandaşın 2 Bin 521 fikirle belediyeye ulaştığını ifade ederek "Bu fikirler bize nasıl ulaşıyor. inegölünfikri.com adı altında bir web sitesi oluşturduk. Buradan yazabiliyor vatandaşlarımız bize. Gerekirse hazır bir proje varsa buradan dosya olarak yükleyebiliyor. Kısa bir metin de gönderebilir bu sadece seçeneklerden bir tanesi. Bunun yanı sıra WhatsApp ve 153 hattımızdan vatandaşlarımız bizlere ulaşabilir. Yine 'Ben Başkan Olsam' diye bir proje başlatmıştık. Fikir kutularına vatandaşlarımız düşünce ve görüşlerini atıyorlar. Arkadaşlarımız belirli aralıklarla bu kutulardan gelen fikirleri toplayıp hepsini benim önüme getiriyorlar. Ben de burada onları görmüş oluyorum. Dolayısıyla bunlar bizim için kendimizi, şehrimizi iyileştirmemiz adına, eksiklerimizi görmemiz adına ya da bu şehre daha değerli güzellikleri yaşatabilmek adına bu fikirleri alıyoruz. Proje ekibimiz var. Onlar da bu fikirleri değerlendirip geliştiriyorlar. Gelen fikirler üzerinden adımlar atılarak çalışmalar hayata geçiriliyor. Mesela iyilik hareketi böyle başladı. Dezenfekte tünelinin yapılması bize gelen bir fikirdi. Yaşlı ve çocuklara özel maske yapımı gelen bir fikirdi. Covid sürecinde pazarlarla ilgili düzenlemeler yaparsanız daha doğru olur. Gününde yapmaya çalışmayın gibi bildirimler geldi. Bunları belki bizler de düşünüyoruz ama vatandaşlarımızın da bir adım daha atarak bize iletmesi bizim için çok daha faydalı. Bu yıl belediyemizin kuruluşunun 150'nci yılı. Buna dair özel etkinlikler gençlere, çocuklara, yetişkinlere, özel vatandaşlarımıza gibi güzel fikirler gelmişti. Bunların bir kısmını bizler de düşünmüşüzdür ya da gelen fikirler üzerinden hayata geçirmeye çalışmışızdır ama her ne olursa olsun bizim için çok kıymetli. Biz vatandaşlarımızı bu şehirde sadece yaşayan ama önermeyen olarak değil bu şehirde yaşarken bu şehirle dertlenen, bu şehir için çırpınan, üreten, fikir veren duruma gelmelerini istiyoruz. Bu manada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 2 arkadaşımız daha vardı. Bugün 5 kişiyi ağırlayacaktık ancak farklı sebeplerden dolayı gelemediler. Kendilerine küçük birer hediye vererek teşvik etmek, üretmeye devam etmelerini sağlamak istiyoruz" açıklamalarında bulundu.


" Vatandaşlarımız fikir üretmeye devam etsin"


Taban, vatandaşların fikir üretmeye devam etmesini istediklerini de vurgulayarak "Buradaki Hüseyin Bey, Kemal Bey ve Emre Beyin diğer fikir verenlere göre farkı nedir, niçin bu organizasyon yapıldı derseniz; bize bugüne kadar en fazla öneriyi sunan 5 kişiyi davet etmek istedik. Abdulsamet Tilker ve Okan Torun arkadaşımız aramızda olamadılar. Biz inşallah hediyelerimizi onlara da ulaştıracağız. Aslında bu hediyelerin maddi karşılığı önemli değil. Marifet iltifata tabidir. Biz de o iltifata yapmak istedik. Bu işi bırakmayın, bu işin yayılmasında öncü olun istiyoruz. Vatandaşlarımız fikir üretmeye devam etsinler istiyoruz. Emek ve katkı veren herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.


Başkan Taban, açıklama sonrası konuklarına fincan takımı hediye etti. - BURSA

İnegöl Belediyesi, Alper Taban, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 03:23 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fikirleriyle İnegöl'e Katkı Sağlayan Vatandaşlara hediye takdimi - Son Dakika

Son Dakika

Gazeteci Uğur Dündar'ın yıllar önceki kavga videosu yeniden gündem oldu Kuruluş Osman'da Ertuğrul Gazi karakterini Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun canlandıracak Yemekteyiz programını bırakan Seda Sayan, kendisini eleştiren takipçisine küfürle karşılık verdi Jennifer Aniston, çıplak pozunu koronavirüs yardım kampanyası için açık arttırmaya çıkardı Ebru Polat takipçilerini uyardı: Dost deyip evinize aldığınız insanlar, kocalarınızı elinizden alırlar Hande Erçel, uzun ilişkinin sırrını verdi: En önemli şey birbirinize duyduğunuz saygıyı korumaktır Beyazıt Öztürk'ten "Beyaz Show" hayranlarına müjdeli haber: Yeniden başlamak istiyorum Çukur'un Mahsun'u Berkay Ateş, 19 yaşındayken Tarkan'ın konserlerinde koruma olarak görev yaptığını anlattı Survivor'da yeni dönem başladı! Kaptanlık oyununu kazanan Cemal Can ve Sercan takımlarını kurdu Sevgilisiyle yürüyüşe çıkan ünlü şarkıcı, fileli taytıyla dikkat çekti Sevgilisinin evlenmekten vazgeçtiği televizyon sunucusu intihar etti Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, ikiz annesi olmaya hazırlanıyor Aslışah Alkoçlar'dan ablası Neslişah Düzyatan'a sitem: Virüs var diye beni eve almıyor Kendisini uyaran Acun Ilıcalı'ya gülerek cevap veren Yunus Emre, hatasından dolayı herkesten özür diledi Survivor 2020'de adaya veda eden isim Aycan Yanaç oldu
Trabzonspor'da son yapılan koronavirüs testinde pozitif sonuç çıkmadı Trabzonspor'da son yapılan koronavirüs testinde pozitif sonuç çıkmadı         
21:38
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, "Maskeyi ne zaman bırakacağız?" sorusuna yanıt verdi         
21:21
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir: Son 3 haftayı seyircili oynayabiliriz Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir: Son 3 haftayı seyircili oynayabiliriz         
21:17
İngiltere Premier Lig'de 5 oyuncu değişikliği kuralı uygulanacak İngiltere Premier Lig'de 5 oyuncu değişikliği kuralı uygulanacak         
21:06
Tramvaya maskesiz binen yolcu, kendisini uyaran güvenlik görevlisini darp etti! Saçını tutup boğazına sarıldı Tramvaya maskesiz binen yolcu, kendisini uyaran güvenlik görevlisini darp etti! Saçını tutup boğazına sarıldı         
21:04
Hande Erçel, uzun ilişkinin sırrını verdi: En önemli şey birbirinize duyduğunuz saygıyı korumaktır Hande Erçel, uzun ilişkinin sırrını verdi: En önemli şey birbirinize duyduğunuz saygıyı korumaktır         
21:02
Fenerbahçe'nin Yunan basketbolcusu Kostas Sloukas, Olimpiakos'la anlaştı Fenerbahçe'nin Yunan basketbolcusu Kostas Sloukas, Olimpiakos'la anlaştı         
20:42
Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, kalabalık görüntülere isyan etti: 3 aylık emeğimizin boşa gittiğini hissediyorum Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, kalabalık görüntülere isyan etti: 3 aylık emeğimizin boşa gittiğini hissediyorum         
20:41
Ev yangınında cesedi bulunan kişinin öldürüldüğü belirlendi Ev yangınında cesedi bulunan kişinin öldürüldüğü belirlendi         
20:32
Virajı alamayan sürücü otomobille kanala düştü, boğularak hayatını kaybetti Virajı alamayan sürücü otomobille kanala düştü, boğularak hayatını kaybetti         
20:25
Diyarbakır'daki silahlı kavgada ölü sayısı 4'e yükseldi Diyarbakır'daki silahlı kavgada ölü sayısı 4'e yükseldi         
20:22
İtalyan efsane Totti'nin eşi Ilary Blasi'nin yoga paylaşımı yürekleri ağza getirdi İtalyan efsane Totti'nin eşi Ilary Blasi'nin yoga paylaşımı yürekleri ağza getirdi         
20:19
Gazeteci Uğur Dündar'ın yıllar önceki kavga videosu yeniden gündem oldu Gazeteci Uğur Dündar'ın yıllar önceki kavga videosu yeniden gündem oldu         
20:18
Son Dakika: Türkiye'de 4 Haziran günü koronavirüsten 22 kişi vefat etti, 786 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 4 Haziran günü koronavirüsten 22 kişi vefat etti, 786 yeni vaka tespit edildi         
20:17
Yunanistan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yaptığı lisans başvurusunu AB'ye şikayet etti Yunanistan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yaptığı lisans başvurusunu AB'ye şikayet etti         
20:04
Eski Galatasaraylı Tudor, Fenerbahçe'nin gündemindeki Bjelica'yı övdü: Harika biri Eski Galatasaraylı Tudor, Fenerbahçe'nin gündemindeki Bjelica'yı övdü: Harika biri         
19:45
Karabük'te koronavirüs vaka sayısı 6'ya yükseldi, 18 işçi karantinaya alındı Karabük'te koronavirüs vaka sayısı 6'ya yükseldi, 18 işçi karantinaya alındı         
19:35
Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi tanısı konulan hasta sayısı 100'e ulaştı Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi tanısı konulan hasta sayısı 100'e ulaştı         
19:32
Fenerbahçe, genç forvet Barış Sungur için 1928 Bucaspor ile anlaştı Fenerbahçe, genç forvet Barış Sungur için 1928 Bucaspor ile anlaştı         
19:17
Koronavirüse yakalanan kadının öptüğü muavin ve otobüstekilerin testleri negatif çıktı Koronavirüse yakalanan kadının öptüğü muavin ve otobüstekilerin testleri negatif çıktı         
18:59
Efsane golcü Raul, Schalke 04'e teknik direktör oluyor Efsane golcü Raul, Schalke 04'e teknik direktör oluyor         
18:55
HDP'li Sibel Yiğitalp, düşürülen vekilliklerle ilgili Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi: İnsanların aklıyla dalga geçmeyin HDP'li Sibel Yiğitalp, düşürülen vekilliklerle ilgili Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi: İnsanların aklıyla dalga geçmeyin         
18:34
Anneannesinin hayatını kurtaran 3 yaşındaki Dilara, Finlandiya'nın kahramanı oldu Anneannesinin hayatını kurtaran 3 yaşındaki Dilara, Finlandiya'nın kahramanı oldu         
18:27
ABD'de hücresinde biber gazıyla müdahale edilen siyahi mahkum Jamel Floyd öldü ABD'de hücresinde biber gazıyla müdahale edilen siyahi mahkum Jamel Floyd öldü         
18:25
Yangını çevredeki vatandaşlar film gibi, dükkan çalışanı ise gözü yaşlı izledi Yangını çevredeki vatandaşlar film gibi, dükkan çalışanı ise gözü yaşlı izledi         
18:13
Niğde'de özel ekip, 12 yıl önceki faili meçhul cinayeti çözdü Niğde'de özel ekip, 12 yıl önceki faili meçhul cinayeti çözdü         
18:11
Komşusunu vahşice öldürdü! Defalarca bıçakladıktan sonra balta ile vücudunu parçaladı Komşusunu vahşice öldürdü! Defalarca bıçakladıktan sonra balta ile vücudunu parçaladı         
18:06
Feyenoord'lu Leroy Fer, Beşiktaş ile anlaşmaya çok yakın Feyenoord'lu Leroy Fer, Beşiktaş ile anlaşmaya çok yakın         
17:59
New York'taki eylemlerde namaz kılmak isteyen Müslümanlar, çemberle koruma altına alındı New York'taki eylemlerde namaz kılmak isteyen Müslümanlar, çemberle koruma altına alındı         
17:53
Edirne'de sıkı önlemler işe yaradı! 3 haftadır yeni vaka tespit edilmedi Edirne'de sıkı önlemler işe yaradı! 3 haftadır yeni vaka tespit edilmedi         
17:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2020 21:52:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fikirleriyle İnegöl'e Katkı Sağlayan Vatandaşlara hediye takdimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]