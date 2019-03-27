Fikirtepe'de 24 Katlı Binada Çıkan Yangın Havadan Görüntülendi
22 dakika önce
Fikirtepe'de 24 katlı bir binada yangın çıktı.
Fikirtepe
'de 24 katlı bir binada yangın çıktı. Çevreyi yoğun dumanın kapladığı yangın havadan görüntülendi. Kadıköy
Fikirtepe'de Hızırbey Caddesi üzerinde inşaatı devam eden 24 katlı bir binada yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangında çevreyi yoğun duman kapladı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, binanın çatısının çöktüğü iddia edildi. İtfaiyenin soğutma çalışmalarının devam ettiği yangın, drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde yanan binadan dumanlar yükselirken, itfaiye çalışmalarına devam ediyor. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 10:36 Kaynak: İHA
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