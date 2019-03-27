Son Dakika Haberleri: Fikirtepe'de 24 Katlı Binada Çıkan Yangın Havadan Görüntülendi

Fikirtepe'de 24 Katlı Binada Çıkan Yangın Havadan Görüntülendi

1 saat önce

Fikirtepe'de 24 katlı binada çıkan yangın havadan görüntülendiİSTANBUL - Fikirtepe'de 24 katlı bir binada yangın çıktı.

Fikirtepe'de 24 katlı binada çıkan yangın havadan görüntülendi

İSTANBUL - Fikirtepe'de 24 katlı bir binada yangın çıktı. Çevreyi yoğun dumanın kapladığı yangın havadan görüntülendi.
Kadıköy Fikirtepe'de Hızırbey Caddesi üzerinde inşaatı devam eden 24 katlı bir binada yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangında çevreyi yoğun duman kapladı. Olayda ölen ya da yaralanan kimse olmazken binanın çatısının çöktüğü iddia edildi. İtfaiyenin soğutma çalışmalarının devam ettiği yangın drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde yanan binadan dumanlar yükseliyor, itfaiye çalışmalarına devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 11:24 Kaynak: İHA

Fikirtepe, 3. Sayfa
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