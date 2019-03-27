Son Dakika Haberleri: Fikirtepe'de 24 Katlı Binada Yangın Çıktı

Fikirtepe'de 24 Katlı Binada Yangın Çıktı

28 dakika önce

İstanbul Fikirtepe'de 24 katlı bir binada yangın çıktı.

Fikirtepe'de 24 Katlı Binada Yangın Çıktı, System.String[]
İstanbul Fikirtepe'de 24 katlı bir binada yangın çıktı. Yangın nedeniyle çevreyi yoğun duman kapladı. Yangına itfaiyenin müdahalesi devam ediyor. Kadıköy Fikirtepe'de Hızırbey Caddesi üzerinde inşaatı devam eden 24 katlı bir gökdelende henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenilirken yoğun dumanın çevreyi kapladığı gözlendi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi devam ediyor.

(Caner Evyapan - Metin Başar/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 10:31 Kaynak: İHA

Kadıköy, İstanbul, Fikirtepe, Güncel
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