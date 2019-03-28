Fikirtepe'de 24 Katlı Binada Yangın Çıktı.
29 dakika önce
- Fikirtepe'de 24 katlı binada yangın çıktı.
- Fikirtepe
'de 24 katlı binada yangın çıktı. Yangın nedeniyle binanın çatısının çöktüğü iddia edildi. İtfaiyenin müdahalesi devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 12:13 Kaynak: İHA
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