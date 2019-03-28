Son Dakika Haberleri: Fikirtepe'de 24 Katlı Binada Yangın Çıktı.

Fikirtepe'de 24 Katlı Binada Yangın Çıktı.

29 dakika önce

- Fikirtepe'de 24 katlı binada yangın çıktı.

Fikirtepe'de 24 Katlı Binada Yangın Çıktı., System.String[]
- Fikirtepe'de 24 katlı binada yangın çıktı. Yangın nedeniyle binanın çatısının çöktüğü iddia edildi. İtfaiyenin müdahalesi devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 12:13 Kaynak: İHA

Fikirtepe, 3. Sayfa
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