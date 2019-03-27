Fikirtepe'de 25 Katlı Binada Yangın (2)
34 dakika önce
FİKİRTEPE'de inşaat halindeki 25 katlı bir binanın bodrum katında yangın çıktı.
FİKİRTEPE'de inşaat halindeki 25 katlı bir binanın bodrum katında yangın çıktı. Kadıköy Fikirtepe
'de inşaat halindeki 25 katlı bir binanın bodrum katında elektrik kablolarında yangın çıktı. Binanın 3'üncü katına kadar sıçrayan yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevkedildi. Duman yükselen binadaki yangın yaklaşık yarım saat süren müdahale sonrası kontrol altına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 10:26 Kaynak: DHA
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