Son Dakika Haberleri: Fikirtepe'de 25 Katlı Binada Yangın (4) (Aktüel Görüntü)

Fikirtepe'de 25 Katlı Binada Yangın (4) (Aktüel Görüntü)

1 saat önce

FİKİRTEPE'de inşaat halindeki 25 katlı bir binanın bodrum katında yangın çıktı.

Fikirtepe'de 25 Katlı Binada Yangın (4) (Aktüel Görüntü), System.String[]
FİKİRTEPE'de inşaat halindeki 25 katlı bir binanın bodrum katında yangın çıktı. 

Kadıköy Fikirtepe'de inşaat halindeki 25 katlı bir binanın bodrum katında elektrik kablolarında yangın çıktı. Binanın 3'üncü katına kadar sıçrayan yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevkedildi. Duman yükselen binadaki yangın yaklaşık yarım saat süren müdahale sonrası kontrol altına alındı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 11:35 Kaynak: DHA

Kadıköy, Fikirtepe, Güncel
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