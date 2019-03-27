Fikirtepe'de 25 Katlı Binada Yangın (4) (Aktüel Görüntü)
1 saat önce
FİKİRTEPE'de inşaat halindeki 25 katlı bir binanın bodrum katında yangın çıktı.
FİKİRTEPE'de inşaat halindeki 25 katlı bir binanın bodrum katında yangın çıktı. Kadıköy Fikirtepe
'de inşaat halindeki 25 katlı bir binanın bodrum katında elektrik kablolarında yangın çıktı. Binanın 3'üncü katına kadar sıçrayan yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevkedildi. Duman yükselen binadaki yangın yaklaşık yarım saat süren müdahale sonrası kontrol altına alındı. - İstanbul
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 11:35 Kaynak: DHA
Gece Yarısı 4 Katlı Binadan Yükselen Alevler Mahalleyi Ayağa Kaldırdı
Kadıköy'de İnşaat Halindeki Gökdelende Yangın Çıktı
Son Dakika! BDDK'tan Kuyumcular İçin Taksit Düzenlemesi
Otomobilinde Ölü Bulunan Kadın Muhtarın Kızı Merve, Aday Oldu