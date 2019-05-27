Fikirtepe'de bir binada yangın çıktı, olay yerinde yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sev edildi,...
2 saat önce
Fikirtepe'de bir binada yangın çıktı, olay yerinde yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sev edildi, binada mahsur kalanlar var.
Fikirtepe
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 06:55 Kaynak: İHA
'de bir binada yangın çıktı, olay yerinde yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sev edildi, binada mahsur kalanlar var. - İSTANBUL
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