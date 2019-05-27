Son Dakika Haberleri: Fikirtepe'de bir binada yangın çıktı, olay yerinde yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sev edildi,...

Fikirtepe'de bir binada yangın çıktı, olay yerinde yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sev edildi,...

2 saat önce

Fikirtepe'de bir binada yangın çıktı, olay yerinde yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sev edildi, binada mahsur kalanlar var.

Fikirtepe'de bir binada yangın çıktı, olay yerinde yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sev edildi,..., System.String[]
Fikirtepe'de bir binada yangın çıktı, olay yerinde yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sev edildi, binada mahsur kalanlar var. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 06:55 Kaynak: İHA
İtfaiye, Fikirtepe, 3. Sayfa
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