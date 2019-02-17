Fikirtepe'de Bir İnşaatta Yangın Paniği

Fikirtepe'de bir inşaatta yangın paniği Vatandaşlar yangından koşarak kaçmaya çalıştı İSTANBUL - Kadıköy Fikirtepe'de bir inşaat alanında yangın çıktı.

Fikirtepe'de bir inşaatta yangın paniği

Vatandaşlar yangından koşarak kaçmaya çalıştı İSTANBUL - Kadıköy Fikirtepe'de bir inşaat alanında yangın çıktı. Yoğun dumanın çıktığı yangının olduğu bölgeden vatandaşlar koşarak kaçarken, itfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

Kadıköy Fikirtepe'deki bir inşaat alanında, inşaat malzemelerinin henüz bilinmeyen bir sebeple yanmaya başlamasıyla yangın çıktı. Çevreyi yoğum dumanın kaplarken, paniğe kapılan vatandaşlar koşarak yangının odluğu bölgeden kaçmaya başladı. Yangının olduğu bölgeye kısa sürede gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.

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