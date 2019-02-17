Son Dakika Haberleri: Fikirtepe'de Bir İnşaatta Yangın Paniği

Fikirtepe'de Bir İnşaatta Yangın Paniği

37 dakika önce

Fikirtepe'de bir inşaatta yangın paniği Vatandaşlar yangından koşarak kaçmaya çalıştıİSTANBUL - Kadıköy Fikirtepe'de bir inşaat alanında yangın çıktı.

Fikirtepe'de Bir İnşaatta Yangın Paniği, System.String[]
Fikirtepe'de bir inşaatta yangın paniği
Vatandaşlar yangından koşarak kaçmaya çalıştı

İSTANBUL - Kadıköy Fikirtepe'de bir inşaat alanında yangın çıktı. Yoğun dumanın çıktığı yangının olduğu bölgeden vatandaşlar koşarak kaçarken, itfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
Kadıköy Fikirtepe'deki bir inşaat alanında, inşaat malzemelerinin henüz bilinmeyen bir sebeple yanmaya başlamasıyla yangın çıktı. Çevreyi yoğum dumanın kaplarken, paniğe kapılan vatandaşlar koşarak yangının odluğu bölgeden kaçmaya başladı. Yangının olduğu bölgeye kısa sürede gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 12:04 Kaynak: İHA

Kadıköy, Fikirtepe, 3. Sayfa
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