Fikirtepe'de boşaltılan riskli binalarda kalıyorlar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fikirtepe'de boşaltılan riskli binalarda kalıyorlar - Son Dakika

Fikirtepe'de boşaltılan riskli binalarda kalıyorlar

6 saat önce

FİKİRTEPE'DE BOŞALTILAN RİSKLİ BİNALARDA KALIYORLAR (havadan görüntüyle)

FİKİRTEPE'DE BOŞALTILAN RİSKLİ BİNALARDA KALIYORLAR (havadan görüntüyle)

Fikirtepe'de boşaltılan riskli binalarda kalıyorlar

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 02:54 Kaynak: DHA
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Son Dakika

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