Fikirtepe'de boşaltılan riskli binalarda kalıyorlar - Son Dakika

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Fikirtepe'de boşaltılan riskli binalarda kalıyorlar
6 saat önce
FİKİRTEPE'DE BOŞALTILAN RİSKLİ BİNALARDA KALIYORLAR (havadan görüntüyle)
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 02:54 Kaynak: DHA
FİKİRTEPE'DE BOŞALTILAN RİSKLİ BİNALARDA KALIYORLAR (havadan görüntüyle)
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