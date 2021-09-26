Üye Girişi
FİKİRTEPE'DE EVLERİ TESLİM EDİLMEYEN MAĞDURLAR BAZILARIMIZ KÖYLERİNE TAŞINDI - Son Dakika

FİKİRTEPE'DE EVLERİ TESLİM EDİLMEYEN MAĞDURLAR BAZILARIMIZ KÖYLERİNE TAŞINDI

26.09.2021 17:16

KADIKÖY Fikirtepe'de süren kentsel dönüşümde mağdur edildiklerini söyleyen bir grup basın açıklaması yaprak duruma tepki gösterdi.

KADIKÖY Fikirtepe'de süren kentsel dönüşümde mağdur edildiklerini söyleyen bir grup basın açıklaması yaprak duruma tepki gösterdi.

Fikitepe'de kentsel dönüşüm projesi kapsamında inşaat yapan bir firma iddiaya göre hak sahiplerine evlerini teslim etmedi. 2016'da başlayıp 2019'da evlerinin teslim edilmesi gerektiğini söyleyen bir grup ev sahibi mağdur edildiklerini söyleyerek yarım kalan inşaatın önünde bir araya geldi. Burada asın grup adına basın açıklamasını Orhan Kablan okudu.

KİRALAR ÖDENMEDİ BAZILARI KÖYLERİNE GİTMEK ZORUNDA KALDI

Kablan, mağdurların kiraları ödenmediği için birçoğunun köylerine gittiğini belirterek, Hükümetimizin ülkemizdeki deprem gerçeğinden hareketle büyük bir duyarlılık ve iyi niyet içinde başlattığı semtimizin arsalarını küçük parsellerde ve çok hisseli fazla konutlu oluşu dikkate alınarak verilen imar durumu birçok müteahhidin iştahını kabartmıştır. Katma değeri yüksek semtimize, yüzlerce firma ada bazında görüşmeler sonucu semtimizde inşaat çalışmaları başlamıştır. Bu projelerin yüzde 20'si başarıyla gerçekleşmiş, yüzde 40'ının değişik sebeplerden akitleri feshedilmiştir. Yüzde 40 ise başlamış fakat bitirilmemiş projeler olarak durmaktadır. Düşük ücretli ve emeklilerden oluşan mahalle mağdurları, bitirilmemiş evlerinden ve alamadıkları kiralar nedeniyle oturmakta oldukları evlerinin kiralarını ödeyememiş bazıları köylerine taşınmak zorunda kalmışlardır. Oysa evlerimiz yıkılmadan önce oturduğumuz evlerin çatısı altında her komşumuzun bir veya iki kirasının verdiği bir gelir vardı. Bizim evlerimiz birçok deprem geçirmesine rağmen, en ufak çatlağı olmayan güvenli konutlardı dedi.

EVLERİ ÇOCUKLARIMIZA TESLİM EDENE KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ

Kablan, inşaat firmasının projenin tarihini değiştirdiğini de belirterek, Biz kimsenin vicdanına güvenmiyoruz. Çok uzun yıllar sürecek hukuk işleyişinin bizim mağduriyetimizi arttıracağını ve yapılan imalatı çürüteceğini biliyoruz. Bizler bu projenin ortaklarının duyarsızlığını harekete geçirene kadar eylemlerimize devam edeceğiz. İnşaatlarımızın bitirilmesi ve sözleşmede belirtilen bitirme süresi sonrası kiralarımızın güncel kiralar ile geciken kiraların acil ödenmesini talep ediyoruz. Büyüklerimizden bize intikal eden buraları çocuklarımıza teslim edene kadar mücadeleye devam edeceğiz. Talebimiz haktan bahseden devlet yetkililerinin olaya müdahil olmasını bekliyoruz diye konuştu.

FİKİRTEPE'DE EVLERİ TESLİM EDİLMEYEN MAĞDURLAR BAZILARIMIZ KÖYLERİNE TAŞINDI
FİKİRTEPE'DE EVLERİ TESLİM EDİLMEYEN MAĞDURLAR BAZILARIMIZ KÖYLERİNE TAŞINDI
FİKİRTEPE'DE EVLERİ TESLİM EDİLMEYEN MAĞDURLAR BAZILARIMIZ KÖYLERİNE TAŞINDI
FİKİRTEPE'DE EVLERİ TESLİM EDİLMEYEN MAĞDURLAR BAZILARIMIZ KÖYLERİNE TAŞINDI
FİKİRTEPE'DE EVLERİ TESLİM EDİLMEYEN MAĞDURLAR BAZILARIMIZ KÖYLERİNE TAŞINDI
FİKİRTEPE'DE EVLERİ TESLİM EDİLMEYEN MAĞDURLAR BAZILARIMIZ KÖYLERİNE TAŞINDI
FİKİRTEPE'DE EVLERİ TESLİM EDİLMEYEN MAĞDURLAR BAZILARIMIZ KÖYLERİNE TAŞINDI

geri dönüşüm, İnşaat, imar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel FİKİRTEPE'DE EVLERİ TESLİM EDİLMEYEN MAĞDURLAR BAZILARIMIZ KÖYLERİNE TAŞINDI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hatay-F.Bahçe maçında tartışılan pozisyona Rıdvan Dilmen yorumu: Benim gördüğüm açıdan penaltı 17:37 Hatay-F.Bahçe maçında tartışılan pozisyona Rıdvan Dilmen yorumu: Benim gördüğüm açıdan penaltı Aynur Aydın iç çamaşırlı pozunu sosyal medya hesabından paylaştı 17:32 Aynur Aydın iç çamaşırlı pozunu sosyal medya hesabından paylaştı Hatayspor-Fenerbahçe maçına damga vuran tartışmalı penaltı pozisyonu sonrası hakemlere tepki yağıyor 17:11 Hatayspor-Fenerbahçe maçına damga vuran tartışmalı penaltı pozisyonu sonrası hakemlere tepki yağıyor
Emlakçı, arazi anlaşmazlığı sebebiyle saldırıya uğradı 17:01 Emlakçı, arazi anlaşmazlığı sebebiyle saldırıya uğradı Taliban, tek tek bütün dükkanları kapatıyor 16:20 Taliban, tek tek bütün dükkanları kapatıyor Norveç'te koronavirüs salgını tamamen kontrol altına alındı, önlemler kaldırıldı 15:29 Norveç'te koronavirüs salgını tamamen kontrol altına alındı, önlemler kaldırıldı
Online derste kız arkadaşıyla ilişkiye giren genç, sosyal medyada ifşalandı 15:18 Online derste kız arkadaşıyla ilişkiye giren genç, sosyal medyada ifşalandı Vitor Pereira'dan Mesut Özil kararı! İşte Hatayspor-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler 15:01 Vitor Pereira'dan Mesut Özil kararı! İşte Hatayspor-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler

Son Dakika Haberleri
17:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin zirvesinde kritik konu masaya yatırılacak
17:37 Hatay-F.Bahçe maçında tartışılan pozisyona Rıdvan Dilmen yorumu: Benim gördüğüm açıdan penaltı
17:32 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, torununun kedisiyle fotoğrafını paylaştı
17:31 Aynur Aydın iç çamaşırlı pozunu sosyal medya hesabından paylaştı
17:28 Kadıköy'de 5 katlı apartmanın 2 balkonu büyük bir gürültüyle çöktü
17:11 Hatayspor-Fenerbahçe maçına damga vuran tartışmalı penaltı pozisyonu sonrası hakemlere tepki yağıyor
17:10 Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı'nın sevgilisi Şenay Forbes'in paylaşımlarına beğeni yağdı
17:08 Gündem haberleri! Son Dakika gündem haberleri
17:01 Emlakçı, arazi anlaşmazlığı sebebiyle saldırıya uğradı
16:48 Fenerbahçe'de Rossi, Hatayspor karşısında İlk golünü atan Uruguaylı'ya övgü yağıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin zirvesinde kritik konu masaya yatırılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin zirvesinde kritik konu masaya yatırılacak         
17:49
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, torununun kedisiyle fotoğrafını paylaştı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, torununun kedisiyle fotoğrafını paylaştı         
17:33
Kadıköy'de 5 katlı apartmanın 2 balkonu büyük bir gürültüyle çöktü Kadıköy'de 5 katlı apartmanın 2 balkonu büyük bir gürültüyle çöktü         
17:29
Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı'nın sevgilisi Şenay Forbes'in paylaşımlarına beğeni yağdı Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı'nın sevgilisi Şenay Forbes'in paylaşımlarına beğeni yağdı         
17:10
Muz üretiminin yüzde 30'unu tek başına karşılayan Anamur'da kuraklık alarmı verildi Muz üretiminin yüzde 30'unu tek başına karşılayan Anamur'da kuraklık alarmı verildi         
16:49
Prof. Dr. Murat Akova'dan yerli koronavirüs aşısı Turkovac ile ilgili açıklama: Sinovac kadar etkili olacak Prof. Dr. Murat Akova'dan yerli koronavirüs aşısı Turkovac ile ilgili açıklama: Sinovac kadar etkili olacak         
15:58
4 gündür aranan 17 yaşındaki gencin cansız bedeni kayalıklarda bulundu 4 gündür aranan 17 yaşındaki gencin cansız bedeni kayalıklarda bulundu         
15:25
önül Dağı'nın güzel ismi Gülsim Ali İlhan'ın annesi görenler hayran kaldı önül Dağı'nın güzel ismi Gülsim Ali İlhan'ın annesi görenler hayran kaldı         
15:02
İçişleri Bakanlığı açıkladı! Bu yılın ilk 8 ayında toplam 54 bin TL ceza kesildi İçişleri Bakanlığı açıkladı! Bu yılın ilk 8 ayında toplam 54 bin TL ceza kesildi         
14:35
Villasının bahçesini sürerken poşete sarılı silah ve şarjör bulan vatandaş: Bize büyü yaptılar diye düşündük Villasının bahçesini sürerken poşete sarılı silah ve şarjör bulan vatandaş: Bize büyü yaptılar diye düşündük         
13:18
Pansuman için gittiği hastanede hayatın kaybeden kadının ölümüyle ilgili 6'sı doktor 7 kişiye 5 milyon liralık dava açıldı Pansuman için gittiği hastanede hayatın kaybeden kadının ölümüyle ilgili 6'sı doktor 7 kişiye 5 milyon liralık dava açıldı         
12:22
Şarkıcı Günseli Deniz, Amerikalı iş insanıyla Çırağan Sarayı'nda evlendi Şarkıcı Günseli Deniz, Amerikalı iş insanıyla Çırağan Sarayı'nda evlendi         
11:53
Türkiye'nin konuştuğu Dilek ile ilgili Valilik'ten açıklama! Kocası, küçük kardeşine cinsel istismarla suçlanmış Türkiye'nin konuştuğu Dilek ile ilgili Valilik'ten açıklama! Kocası, küçük kardeşine cinsel istismarla suçlanmış         
09:58
CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı'ndan skandal sözler: Erdoğan'ın fotoğrafını makamına asanın kolunu bacağını kırarım CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı'ndan skandal sözler: Erdoğan'ın fotoğrafını makamına asanın kolunu bacağını kırarım         
09:37
Cinsel ilişki esnasında balkondan düşen kadın, son model arabanın üzerine düştü Cinsel ilişki esnasında balkondan düşen kadın, son model arabanın üzerine düştü         
09:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Barınamıyoruz" eylemlerine tepki gösterdi: Hayatınız yalan         
09:09
Aygün Aydın, sosyal medyada paylaştığı cesur pozları ile gündemden düşmüyor Aygün Aydın, sosyal medyada paylaştığı cesur pozları ile gündemden düşmüyor         
08:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2021 17:57:57. #1.11#
SON DAKİKA: FİKİRTEPE'DE EVLERİ TESLİM EDİLMEYEN MAĞDURLAR BAZILARIMIZ KÖYLERİNE TAŞINDI - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement