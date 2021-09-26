FİKİRTEPE'DE EVLERİ TESLİM EDİLMEYEN MAĞDURLAR BAZILARIMIZ KÖYLERİNE TAŞINDI - Son Dakika

KADIKÖY Fikirtepe'de süren kentsel dönüşümde mağdur edildiklerini söyleyen bir grup basın açıklaması yaprak duruma tepki gösterdi.

Fikitepe'de kentsel dönüşüm projesi kapsamında inşaat yapan bir firma iddiaya göre hak sahiplerine evlerini teslim etmedi. 2016'da başlayıp 2019'da evlerinin teslim edilmesi gerektiğini söyleyen bir grup ev sahibi mağdur edildiklerini söyleyerek yarım kalan inşaatın önünde bir araya geldi. Burada asın grup adına basın açıklamasını Orhan Kablan okudu.

KİRALAR ÖDENMEDİ BAZILARI KÖYLERİNE GİTMEK ZORUNDA KALDI

Kablan, mağdurların kiraları ödenmediği için birçoğunun köylerine gittiğini belirterek, Hükümetimizin ülkemizdeki deprem gerçeğinden hareketle büyük bir duyarlılık ve iyi niyet içinde başlattığı semtimizin arsalarını küçük parsellerde ve çok hisseli fazla konutlu oluşu dikkate alınarak verilen imar durumu birçok müteahhidin iştahını kabartmıştır. Katma değeri yüksek semtimize, yüzlerce firma ada bazında görüşmeler sonucu semtimizde inşaat çalışmaları başlamıştır. Bu projelerin yüzde 20'si başarıyla gerçekleşmiş, yüzde 40'ının değişik sebeplerden akitleri feshedilmiştir. Yüzde 40 ise başlamış fakat bitirilmemiş projeler olarak durmaktadır. Düşük ücretli ve emeklilerden oluşan mahalle mağdurları, bitirilmemiş evlerinden ve alamadıkları kiralar nedeniyle oturmakta oldukları evlerinin kiralarını ödeyememiş bazıları köylerine taşınmak zorunda kalmışlardır. Oysa evlerimiz yıkılmadan önce oturduğumuz evlerin çatısı altında her komşumuzun bir veya iki kirasının verdiği bir gelir vardı. Bizim evlerimiz birçok deprem geçirmesine rağmen, en ufak çatlağı olmayan güvenli konutlardı dedi.

EVLERİ ÇOCUKLARIMIZA TESLİM EDENE KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ

Kablan, inşaat firmasının projenin tarihini değiştirdiğini de belirterek, Biz kimsenin vicdanına güvenmiyoruz. Çok uzun yıllar sürecek hukuk işleyişinin bizim mağduriyetimizi arttıracağını ve yapılan imalatı çürüteceğini biliyoruz. Bizler bu projenin ortaklarının duyarsızlığını harekete geçirene kadar eylemlerimize devam edeceğiz. İnşaatlarımızın bitirilmesi ve sözleşmede belirtilen bitirme süresi sonrası kiralarımızın güncel kiralar ile geciken kiraların acil ödenmesini talep ediyoruz. Büyüklerimizden bize intikal eden buraları çocuklarımıza teslim edene kadar mücadeleye devam edeceğiz. Talebimiz haktan bahseden devlet yetkililerinin olaya müdahil olmasını bekliyoruz diye konuştu.