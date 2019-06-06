Fikirtepe'de iki aile arasındaki kavgada ev yakıldı (1)

Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL DHA

Kadıköy Fikirtepe'de, iki aile birbirine girdi. Büyüyen kavgada taraflardan biri ev yaktı. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışırken polis kavgayı yatıştırmaya çalışıyor.