Fikirtepe'de iki aile arasındaki kavgada ev yakıldı (1)
10 dakika önce
Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL DHAKadıköy Fikirtepe'de, iki aile birbirine girdi.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 11:58 Kaynak: DHA
Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL DHA
Kadıköy Fikirtepe'de, iki aile birbirine girdi. Büyüyen kavgada taraflardan biri ev yaktı. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışırken polis kavgayı yatıştırmaya çalışıyor.
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