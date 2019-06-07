Son Dakika Haberleri: Fikirtepe'de iki aile arasındaki kavgada ev yakıldı (1)
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Fikirtepe'de iki aile arasındaki kavgada ev yakıldı (1)

5 dakika önce

KADIKÖY Fikirtepe'de, iki aile birbirine girdi.

Fikirtepe'de iki aile arasındaki kavgada ev yakıldı (1), System.String[]
KADIKÖY Fikirtepe'de, iki aile birbirine girdi. Büyüyen kavgada taraflardan biri ev yaktı. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışırken polis kavgayı yatıştırmaya çalışıyor.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 12:04 Kaynak: DHA
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