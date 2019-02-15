Fikirtepe'de İnşaatta Yangın Paniği
32 dakika önce
Kadıköy Fikirtepe'de bir inşaat alanında yangın çıktı.
Kadıköy Fikirtepe
'de bir inşaat alanında yangın çıktı. Yoğun dumanın çıktığı yangının olduğu bölgeden vatandaşlar koşarak kaçarken, itfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
Kadıköy Fikirtepe'deki bir inşaat alanında, inşaat malzemelerinin henüz bilinmeyen bir sebeple tutuşmasıyla yangın çıktı. Çevreyi yoğun duman kaplarken, paniğe kapılan vatandaşlar koşarak yangının olduğu bölgeden kaçmaya başladı. Bölgeye kısa sürede gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 02:55 Kaynak: İHA
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