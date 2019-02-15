Son Dakika Haberleri: Fikirtepe'de İnşaatta Yangın Paniği

Fikirtepe'de İnşaatta Yangın Paniği

32 dakika önce

Kadıköy Fikirtepe'de bir inşaat alanında yangın çıktı.

Fikirtepe'de İnşaatta Yangın Paniği, System.String[]
Kadıköy Fikirtepe'de bir inşaat alanında yangın çıktı. Yoğun dumanın çıktığı yangının olduğu bölgeden vatandaşlar koşarak kaçarken, itfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

Kadıköy Fikirtepe'deki bir inşaat alanında, inşaat malzemelerinin henüz bilinmeyen bir sebeple tutuşmasıyla yangın çıktı. Çevreyi yoğun duman kaplarken, paniğe kapılan vatandaşlar koşarak yangının olduğu bölgeden kaçmaya başladı. Bölgeye kısa sürede gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 02:55 Kaynak: İHA

Kadıköy, Fikirtepe, 3. Sayfa
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