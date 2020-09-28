Fikirtepe'de Kentsel Dönüşüm mağdurları Mina Towers projesine tepki gösterdi - Son Dakika

Fikirtepe'de Kentsel Dönüşüm mağdurları Mina Towers projesine tepki gösterdi

- Fikirtepe'de Kentsel Dönüşüm mağdurları Mina Towers projesine tepki gösterdi İstanbul Fikirtepe'de Kentsel Dönüşüm vaadiyle Mina Towers projesini hayata geçiren İş adamı Hüseyin Başaran çalışmaları bir süre devam ettirdikten sonra projeyi durdurdu.

- Fikirtepe'de Kentsel Dönüşüm mağdurları Mina Towers projesine tepki gösterdi

İSTANBUL - İstanbul Fikirtepe'de Kentsel Dönüşüm vaadiyle Mina Towers projesini hayata geçiren İş adamı Hüseyin Başaran çalışmaları bir süre devam ettirdikten sonra projeyi durdurdu. Evlerinden olan vatandaşlar yıllardır bitmeyen proje için tepki gösterdi.

Kentsel Dönüşüm mağduru Cengiz Bektaş "Biz, Fikirtepe Kentsel Dönüşüm mağdurlarıyız. Başaran Holding sahibi Hüseyin Başaran denen şahıs buraya gelerek "Ben Fikirtepeyi yapacağım" dedi kandırdı. Biz 2013 yılında sözleşmelerimizi imzaladık, 2014 yılında inşaata başlandı ve gördüğünüz gibi. Ne zaman yapacaksınız, hala ne bekliyorsunuz dediğimiz zaman bize "Devlet bana para vermiyor" diyor. Sen Fikirtepeyi yapacak güçteydin ne oldu? Bu insanları kandırdın" dedi.

Fikirtepe'de Kentsel Dönüşüm mağdurları Mina Towers projesine tepki gösterdi
Fikirtepe'de Kentsel Dönüşüm mağdurları Mina Towers projesine tepki gösterdi
Fikirtepe'de Kentsel Dönüşüm mağdurları Mina Towers projesine tepki gösterdi
Fikirtepe'de Kentsel Dönüşüm mağdurları Mina Towers projesine tepki gösterdi

Hüseyin Başaran, Kentsel Dönüşüm, Fikirtepe, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 11:20 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fikirtepe'de Kentsel Dönüşüm mağdurları Mina Towers projesine tepki gösterdi - Son Dakika

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