Fikirtepe'de Kentsel Dönüşüm mağdurları Mina Towers projesine tepki gösterdi - Son Dakika

- Fikirtepe'de Kentsel Dönüşüm mağdurları Mina Towers projesine tepki gösterdi

İSTANBUL - İstanbul Fikirtepe'de Kentsel Dönüşüm vaadiyle Mina Towers projesini hayata geçiren İş adamı Hüseyin Başaran çalışmaları bir süre devam ettirdikten sonra projeyi durdurdu. Evlerinden olan vatandaşlar yıllardır bitmeyen proje için tepki gösterdi.

Kentsel Dönüşüm mağduru Cengiz Bektaş "Biz, Fikirtepe Kentsel Dönüşüm mağdurlarıyız. Başaran Holding sahibi Hüseyin Başaran denen şahıs buraya gelerek "Ben Fikirtepeyi yapacağım" dedi kandırdı. Biz 2013 yılında sözleşmelerimizi imzaladık, 2014 yılında inşaata başlandı ve gördüğünüz gibi. Ne zaman yapacaksınız, hala ne bekliyorsunuz dediğimiz zaman bize "Devlet bana para vermiyor" diyor. Sen Fikirtepeyi yapacak güçteydin ne oldu? Bu insanları kandırdın" dedi.