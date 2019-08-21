Son Dakika Haberleri: Fikirtepe'de su basan metrobüs alt geçidi havadan görüntülendi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Fikirtepe'de su basan metrobüs alt geçidi havadan görüntülendi

28 dakika önce

Fikirtepe'de su basan metrobüs alt geçidi havadan görüntülendiİSTANBUL - Fikirtepe'de metrobüs alt geçidini su bastı.

Fikirtepe'de su basan metrobüs alt geçidi havadan görüntülendi

İSTANBUL - Fikirtepe'de metrobüs alt geçidini su bastı. Su baskını meydana gelen alt geçit havadan görüntülendi.

Fikirtepe'deki metrobüs alt geçidini şiddetli yağış nedeniyle su bastı. Suyun bastığı alt geçit kullanıma kapanırken, Kadıköy Belediyesine bağlı ekipler suyu tahliye etmek için bölgede çalışmalarda bulundu.

Su baskını olan alt geçit drone ile havadan görüntülendi.

Fikirtepe, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 03:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fikirtepe'de metrobüs alt geçidinde su baskını
Milyon liralık Ferrari su birikintisinde böyle mahsur kaldı Şiddetli gök gürültüsü ve şimşek büyük paniğe yol açtı! Küçük kızı istismar ettiği iddia edilen kişi kargaşadan faydalanarak kayıplara karıştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 15:42:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fikirtepe'de su basan metrobüs alt geçidi havadan görüntülendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]