Son Dakika Haberleri: FİKİRTEPE'DE TEK KATLI BİNANIN ÇATI KATINDA YANGIN: ÖLÜ VE YARALILAR VAR

FİKİRTEPE'DE TEK KATLI BİNANIN ÇATI KATINDA YANGIN: ÖLÜ VE YARALILAR VAR

1 saat önce

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ- Ozan URAL- Hakan KAYA / İSTANBUL DHA Kadıköy Fkirtepe Mahallesi'nde tek katlı binanın çatı katında yangın çıktı.

FİKİRTEPE'DE TEK KATLI BİNANIN ÇATI KATINDA YANGIN: ÖLÜ VE YARALILAR VAR, System.String[]

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ- Ozan URAL- Hakan KAYA/ İSTANBUL DHA 
Kadıköy Fkirtepe Mahallesi'nde tek katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Yangında ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi. Binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Olayda binada mahsur kalanlar arasında ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.

Görüntü dökümü:
-------------
-Yangından görüntü
-İtfaiyenin müdahalesi
-Genel ve detaylar 


Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 07:22 Kaynak: DHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Öldürdüğü Yılanın Fotoğrafını Paylaşan Oyuncu Mehmet Akif Alakurt'tan Pişkin Savunma Bursa'da 2 bin polis ile uyuşturucu operasyonu Anne ve Babasını Siyanürlü Şerbetle Öldüren Cani Evladın Cezaevinde 1 Gün Kaldığı Ortaya Çıktı Eşref Kolçak'ın Ölümü Sanat Dünyasını Yasa Boğdu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.5.2019 09:12:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: FİKİRTEPE'DE TEK KATLI BİNANIN ÇATI KATINDA YANGIN: ÖLÜ VE YARALILAR VAR
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]