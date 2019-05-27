FİKİRTEPE'DE TEK KATLI BİNANIN ÇATI KATINDA YANGIN: ÖLÜ VE YARALILAR VAR
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Haber-Kamera: Ertan KILIÇ- Ozan URAL- Hakan KAYA / İSTANBUL DHA Kadıköy Fkirtepe Mahallesi'nde tek katlı binanın çatı katında yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 07:22 Kaynak: DHA
Haber-Kamera: Ertan KILIÇ- Ozan URAL- Hakan KAYA/ İSTANBUL DHA
Kadıköy Fkirtepe Mahallesi'nde tek katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Yangında ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi. Binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Olayda binada mahsur kalanlar arasında ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.
Görüntü dökümü:
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-Yangından görüntü
-İtfaiyenin müdahalesi
-Genel ve detaylar
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