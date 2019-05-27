Son Dakika Haberleri: FİKİRTEPE'DE TEK KATLI BİNANIN ÇATI KATINDA YANGIN: 1 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI(ALEVLİ GÖRÜNTÜLER)

FİKİRTEPE'DE TEK KATLI BİNANIN ÇATI KATINDA YANGIN: 1 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI(ALEVLİ GÖRÜNTÜLER)

1 saat önce

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ- Ozan URAL- Hakan KAYA-Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK / İSTANBUL DHA Kadıköy Fkirtepe Mahallesi'nde tek katlı binanın çatı katında yangın çıktı.

FİKİRTEPE'DE TEK KATLI BİNANIN ÇATI KATINDA YANGIN: 1 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI(ALEVLİ GÖRÜNTÜLER), System.String[]

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ- Ozan URAL- Hakan KAYA-Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL DHA 
Kadıköy Fkirtepe Mahallesi'nde tek katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Yangında 1 kişi ölürken 1 kişi de ağır yaralandı. Binanın çatı katında işçilerin kaldığı bölümde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın çevredeki binalara da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında 1 kişi ölürken bir kişi de ağır yaralandı. 

Görüntü dökümü:
-------------
Cep telefonu görüntüsü
-----------
-Alev alev yanan bina 

AKTÜEL
-Yangından görüntü
-İtfaiyenin müdahalesi
-Ambulanslardan görüntü
-Genel ve detaylar 

27.05.2019 - 07.38 Haber Kodu : 190527017


Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 07:43 Kaynak: DHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İftara Ne Kadar Kaldı? İşte 27 Mayıs Pazartesi İl İl İftar Vakitleri Yunanistan Lideri Çipras, Erken Genel Seçime Gidileceğini Açıkladı Bursa'da 2 bin polis ile uyuşturucu operasyonu Ahmet Davutoğlu'nun Yeni Partiyi Ne Zaman Kuracağı Belli Oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.5.2019 09:12:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: FİKİRTEPE'DE TEK KATLI BİNANIN ÇATI KATINDA YANGIN: 1 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI(ALEVLİ GÖRÜNTÜLER)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]