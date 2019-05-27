Fikirtepe'de tek katlı binanın çatı katında yangın: 2 ölü
1 saat önce
Kadıköy Fkirtepe Mahallesi'nde tek katlı binanın çatı katında yangın çıktı.
Kadıköy
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 07:52 Kaynak: DHA
Fkirtepe Mahallesi'nde tek katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Yangında 2 kişi hayatını kaybetti. Binanın çatı katında işçilerin kaldığı bölümde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın çevredeki binalara da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye
ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında 1 kişi olay yerinde bir kişi de ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
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