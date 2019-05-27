Son Dakika Haberleri: Fikirtepe'de tek katlı binanın çatı katında yangın: 2 ölü

Fikirtepe'de tek katlı binanın çatı katında yangın: 2 ölü

1 saat önce

Kadıköy Fkirtepe Mahallesi'nde tek katlı binanın çatı katında yangın çıktı.

Fikirtepe'de tek katlı binanın çatı katında yangın: 2 ölü, System.String[]

Kadıköy Fkirtepe Mahallesi'nde tek katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Yangında 2 kişi hayatını kaybetti. Binanın çatı katında işçilerin kaldığı bölümde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın çevredeki binalara da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında 1 kişi olay yerinde bir kişi de ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 
 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 07:52 Kaynak: DHA
İtfaiye, İşçi, Kadıköy, Güncel
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