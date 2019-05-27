Fikirtepe'de yangın çıkan bina ve çevresinin havadan görüntüleri



Ali AKSOYER - İstanbul DHA - KADIKÖY Fikirtepe'de 2 kişinin öldüğü yangının çıktığı bina ve çevresindeki durum havadan görüntülendi. Fikirtepe Mahallesi Özbey Caddesi'nde bulunan kentsel dönüşüm için boşaltılmış 3 katlı binada saat 06.00 sıralarında yangın çıktı. Yangında kişi hayatını kaybetti. Yanan bina ve çevresindeki durum havadan görüntülendi.

