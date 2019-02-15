Son Dakika Haberleri: Fikirtepe'deki İnşaatta Çıkan Yangın Havadan Görüntülendi

Fikirtepe'deki İnşaatta Çıkan Yangın Havadan Görüntülendi

1 saat önce

Kadıköy Fikirtepe'de bir inşaat alanında yangın çıktı.

Fikirtepe'deki İnşaatta Çıkan Yangın Havadan Görüntülendi, System.String[]
Kadıköy Fikirtepe'de bir inşaat alanında yangın çıktı. Çevreyi yoğun dumanın kapladığı yangın havadan görüntülendi.

Kadıköy Fikirtepe'de bir inşaat alanındaki binanın bodrum katında inşaat malzemelerinin tutuşmasıyla yangın çıktı. Çevreyi yoğun dumanın kapladığı yangın havadan görüntülendi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 04:03 Kaynak: İHA

Kadıköy, Fikirtepe, 3. Sayfa
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