Fikirtepe'deki İnşaatta Çıkan Yangın Havadan Görüntülendi
1 saat önce
Kadıköy Fikirtepe'de bir inşaat alanında yangın çıktı.
Kadıköy Fikirtepe'de bir inşaat alanında yangın çıktı. Çevreyi yoğun dumanın kapladığı yangın havadan görüntülendi.
Kadıköy Fikirtepe'de bir inşaat alanındaki binanın bodrum katında inşaat malzemelerinin tutuşmasıyla yangın çıktı. Çevreyi yoğun dumanın kapladığı yangın havadan görüntülendi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 04:03 Kaynak: İHA
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