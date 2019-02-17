Fikirtepe'deki İnşaatta Çıkan Yangın Havadan Görüntülendi
42 dakika önce
Fikirtepe'deki inşaatta çıkan yangın havadan görüntülendiİSTANBUL - Kadıköy Fikirtepe'de bir inşaat alanında yangın çıktı.
Fikirtepe'deki inşaatta çıkan yangın havadan görüntülendi
İSTANBUL - Kadıköy Fikirtepe'de bir inşaat alanında yangın çıktı. Çevreyi yoğun dumanın kapladığı yangın havadan görüntülendi.
Kadıköy Fikirtepe'de bir inşaat alanındaki binanın bodrum katında inşaat malzemelerinin tutuşmasıyla yangın çıktı. Çevreyi yoğun dumanın kapladığı yangın havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde çevreyi yoğun dumanın kapladığı görülüyor.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 12:01 Kaynak: İHA
Zincirleme Kazada Araçlar Hurdaya Döndü! Ağır Yaralılar Var
İki Grup Arasındaki Kavga AVM'yi Savaş Alanına Çevirdi! Yaralılar Var
Kız Çocuğu, Annesine Şiddet Uygulayan Babasını Silahla Vurarak Öldürdü
Poşet Formalı Küçük Messi'nin Annesi Konuştu: Her Gün Ölüm Korkusuyla Yaşıyoruz