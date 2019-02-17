Son Dakika Haberleri: Fikirtepe'deki İnşaatta Çıkan Yangın Havadan Görüntülendi

Fikirtepe'deki İnşaatta Çıkan Yangın Havadan Görüntülendi

42 dakika önce

Fikirtepe'deki inşaatta çıkan yangın havadan görüntülendiİSTANBUL - Kadıköy Fikirtepe'de bir inşaat alanında yangın çıktı.

Fikirtepe'deki İnşaatta Çıkan Yangın Havadan Görüntülendi, System.String[]
Fikirtepe'deki inşaatta çıkan yangın havadan görüntülendi

İSTANBUL - Kadıköy Fikirtepe'de bir inşaat alanında yangın çıktı. Çevreyi yoğun dumanın kapladığı yangın havadan görüntülendi.
Kadıköy Fikirtepe'de bir inşaat alanındaki binanın bodrum katında inşaat malzemelerinin tutuşmasıyla yangın çıktı. Çevreyi yoğun dumanın kapladığı yangın havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde çevreyi yoğun dumanın kapladığı görülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 12:01 Kaynak: İHA

Kadıköy, Fikirtepe, 3. Sayfa
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