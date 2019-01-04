Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Mağduru Hak Sahiplerinden Sanatsal Kampanya:

Leke Fikirtepe Platformu Sözcüsü Engin Akgüzel, "Bölgede çözümün adresi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'dır. Projelerin tamamlanması ile Fikirtepe'den devlet kasasına 16.2 milyar TL girecektir. Bu, ülke ekonomisi için önemli bir kaynaktır" dedi.

Kentsel dönüşümde 2005 yılında pilot bölge seçilen Kadıköy Fikirtepe'de, arsa ve konut sahibi 65 bini bulan mağduru temsilen oluşturulan Leke Fikirtepe Platformu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na seslerini duyurabilmek amacıyla yeni yıla, düzenledikleri sanatsal bir kampanya ile girdiler. Kadıköy Tarihi Süreyya Operası önünde yapılan basın açıklamasından sonra, 'Sessizliği bozmak için lekeye çivi çak ve paylaş' panosu, Fikirtepe'de inşaat alanına taşınarak, çivi çakma etkinliği burada devam etti.

'Leke Fikirtepe' isimli enstalasyon ile mağdur hak sahipleri, enstalasyon üzerinde yer alan 'ev ikonu'na ilk çivileri çakarak, "Sessizliği bozmak için lekeye çivi çak ve paylaş!" dediler. Hak sahipleri, bir ay devam edecek kampanya süresince, bölgede mağdur 65 bin kişiyi temsilen, elden ele verecekleri çekiç ile ev ikonu üzerine 65 bin çivi çakacaklar.

Fikirtepe Kentsel Dönüşüm mağdurları www.change.org adresi üzerinden açtıkları imza kampanyası ile de, 'Fikirtepe leke değil, eser olsun' diyerek toplayacakları imzaları kampanya sonunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunacaklar. Açıldıktan 48 saat sonra 1.000'in üzerinde kişi tarafından imzalanan kampanyaya, change.org/lekefikirtepe adresi üzerinden konuya duyarlı herkes katılabilecek.

Sessizliği bozmak için…

Leke Fikirtepe Platformu ismi altında organize olan kentsel dönüşüm mağdurları enstalasyonda, "Fikirtepe'de halen 65 bin hak sahibi mağdur durumda. Evi yıkılan ve kira ödeyecek geliri olmayan vatandaşlar akrabalarının yanında, sokakta ve çadırda kalıyor. Bölgede faaliyet gösteren inşaat şirketleri iflasa sürüklendi. Bugün gelinen nokta itibariyle, devlet tarafından plansız bir şekilde başlatılan süreç, büyük bir leke'ye dönüştü. Bu sessizliği bozmak için lekeye çivi çak ve paylaş" görüşüne yer verdiler.

Yasal düzenleme ile başlanmalı

Öncelikle bölgenin sorunlarını çözecek bir kanun çıkarılması gerektiğinin vurgulandığı enstalasyonda, Fikirtepe bölgesi mağdurları, şu talep ve önerilerini dile getirdiler: "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı himayesinde, bölgedeki tüm proje ve altyapı çalışmalarının tamamlanması için 5 yıllık bir program yapılarak kamuoyuna ilan edilmesi ve evleri yıkılan mağdur vatandaşlara, kanuna uygun olarak acilen kira yardımı yapılması, yanı sıra maketten ev satın alanlara da en kısa sürede evlerinin teslim edilmesini gerekli görüyoruz."

Akgüzel: "Çözümün adresi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'dır."

Leke Fikirtepe Platformu Sözcüsü Engin Akgüzel de etkinlikte yaptığı konuşmada, 2,5 aydır hazırlandıkları 'Leke Fikirtepe' kampanyasının bu ilk gününde, ev ikonu üzerine ilk çivileri çakacaklarını belirtti. Akgüzel, "Çekici sırayla elden ele geçirerek, her bir çivi çakılırken 'Leke Fikirtepe için, sessizliği bozmak için, sen de çivi çak ve paylaş' diyerek videoya kaydedeceğiz. Daha sonra bu videoları kampanyaya özel hazırladığımız sosyal medya hesaplarımızdan kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.

Change.org üzerinden de ayrıca dijital imza kampanyası başlattıklarını açıklayan Engin Akgüzel, "Kampanyamızın muhatabı ve sorunlarımızın çözüm adresi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'dır. Mümkün olan en çok imzayı toplayarak Bakanlığa sunacağız. Amacımız; mağduriyetimizin ve bölge sorunlarının çözümü konusunun, Bakanlık gündemine alınmasını sağlamaktır" diye konuştu.

Fikirtepe'den devlet kasasına 16.2 milyar TL imkanı…

Fikirtepe bölgesindeki projelerin tamamlaması durumunda devletin hem mağdur insanların sorunlarını çözülmüş olacağına, hem de 16 milyar TL. tutarında kar edeceğini vurgulayan Engin Akgüzel, konuyla ilgili hesaplamayı şöyle anlattı:

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın seferber olduğu ve aylardır yazılı ve görsel medyada ilan edilen İmar Affı kapsamında toplanan para tutarı 16,5 milyar TL'dir. Halen Fikirtepe'de sorunlu proje alanı 916.381 m2, toplam inşaat alanı 7.331.048 m2 ve toplam satılabilir alan 3.775.490 m2'dir. Fikirtepe'de tüm bu projelerin tamamlanması durumunda, bu alandan toplanacak vergi ve harçların tutarı 1.682.123.626 TL, kamuya terk edilen alanların değeri 6.350.520.330 TL, kamunun satış karı ise 8.197.376.000 TL olacak ve toplamda 16.230.019.956 TL doğrudan devletin kasasına girecektir. Bu, ülkemiz ekonomisi için de önemli bir kaynaktır."

Engin Akgüzel'in verdiği bilgiye göre, kampanyaya ilişkin tüm duyurular ve gelişmeler ayrıca bu kampanyaya özel olarak açılan; facebook/lekefikirtepe, instagram/lekefikirtepe, twitter/lekefikirtepe ve change.org/lekefikirtepe sosyal medya hesapları üzerinden, #lekefikirtepe #lekeyeçiviçak #fikirtepemağdurları hashtagleri kullanılarak kamuoyu ile paylaşılacak. Ayrıca ilk gün bölgede kampanyaya özel tasarlanan 1.000 adet Leke Fikirtepe logolu bez çanta ve 1.000 adet sticker dağıtıldı.