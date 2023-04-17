Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbulluları heyecanlandıran sözler: Bayramın ilk günü kentsel dönüşümde devrim yaratacak müjdeyi paylaşacağız - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbulluları heyecanlandıran sözler: Bayramın ilk günü kentsel dönüşümde devrim yaratacak müjdeyi paylaşacağız

17.04.2023 18:08

Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi'nin anahtar teslim töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbullulara önemli mesajlar verdi. Mega kentte 1,5 milyon konutun acil dönüştürülmesi gerektiğini belirten Erdoğan, "Avrupa ve Anadolu Yakası'nda 500 binlik uydu kentler düşünüyoruz. Kentsel dönüşüm kredilerinin limitlerini 1 milyon 250 bin liraya çıkardık. Bayramın ilk günü kentsel dönüşümde devrim yaratacak yeni bir müjdeyi inşallah milletimizle paylaşacağız." dedi.

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İstanbul, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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