Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbulluları heyecanlandıran sözler: Bayramın ilk günü kentsel dönüşümde devrim yaratacak müjdeyi paylaşacağız

Özge Borak'tan çok konuşulacak evlilik itiraf: Ayıp olmasın diye vazgeçmedim

İmamoğlu: 'Millet İttifakı'nın Belki de En Büyük Projesi, Bu Topraklara Hak, Hukuk ve Adalet Düzenini Getirecek Olması'