Fikirtepe'ki Alevlerin Yükseldiği Yangın Kamerada
41 dakika önce
Kadıköy Fikirtepe'de bir inşaatta alanında yangın çıktı.
Kadıköy Fikirtepe
'de bir inşaatta alanında yangın çıktı. Yoğun duman ve alevlerin çevreyi kapladığı yangın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Kadıköy Fikirtepe'de bir inşaat alanındaki binanın bir katında inşaat malzemelerinin tutuşmasıyla yangın çıktı. Yoğun dumanların ve alevlerin çevreyi kapladığı yangın, bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde inşaat halindeki binada bir katta yoğun duman ve alevlerin etkili olduğu görüldü. - İSTANBUL
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 04:22 Kaynak: İHA
Ünlü Oyuncu Emre Kınay, İstanbul Kadıköy Belediye Başkan Adayı Oldu
Şişli Belediyesi'nde Yangın Çıktı
Kadıköy'de Şantiye Alanında İnşaat Malzemeleri Yanıyor
Cinnet Getiren Damat, Akrabalarına Kurşun Yağdırdı: 3 Ölü, 1 Yaralı