Fikirtepe'ki Alevlerin Yükseldiği Yangın Kamerada
44 dakika önce
Fikirtepe'ki alevlerin yükseldiği yangın kamerada İnşaat alanını alevler ve yoğun duman kapladıİSTANBUL - Kadıköy Fikirtepe'de bir inşaatta alanında yangın çıktı.
Fikirtepe
'ki alevlerin yükseldiği yangın kamerada
İnşaat alanını alevler ve yoğun duman kapladı
İSTANBUL - Kadıköy
Fikirtepe'de bir inşaatta alanında yangın çıktı. Yoğun duman ve alevlerin çevreyi kapladığı yangın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Kadıköy Fikirtepe'de bir inşaat alanındaki binanın bir katında inşaat malzemelerinin tutuşmasıyla yangın çıktı. Yoğum dumanların ve alevlerin çevreyi kapladığı yangın, bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde inşaat halindeki binada bir katta yoğun duman ve alevlerin etkili olduğu görüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 12:00 Kaynak: İHA
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