Son Dakika Haberleri: Fikirtepe metrobüs durağında iki metrobüs birbirine girdi
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Fikirtepe metrobüs durağında iki metrobüs birbirine girdi

6 saat önce

Fikirtepe metrobüs durağında iki metrobüs birbirine girdi.

Fikirtepe metrobüs durağında iki metrobüs birbirine girdi, System.String[]

Fikirtepe metrobüs durağında iki metrobüs birbirine girdi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

(iHA)

Fikirtepe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 06:05 Kaynak: İHA
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