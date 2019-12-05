Son Dakika › Güncel › Fikirtepe metrobüs durağında iki metrobüs birbirine girdi - Son Dakika
Fikirtepe metrobüs durağında iki metrobüs birbirine girdi
6 saat önce
Fikirtepe metrobüs durağında iki metrobüs birbirine girdi.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 06:05 Kaynak: İHA
Fikirtepe metrobüs durağında iki metrobüs birbirine girdi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
(iHA)
Son dakika: Fikirtepe'de metrobüsler kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var Faciadan dönüldü! Anne ve 4 çocuğu, vatandaşların yardımıyla yangından kurtarıldı ABD'yi karıştıran iddia: Orta Doğu'ya 14 bin asker mi gönderilecek? AK Partili belediyede işçiye verilen ayağa kalkma cezasına Mehmet Metiner isyan etti: Acilen gereği yapılmalı