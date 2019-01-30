Son Dakika Haberleri: FİKKO'da ortak ATM'ler konuşuldu

FİKKO'da ortak ATM'ler konuşuldu

2 saat önce

Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi toplantısında, konkordatolar, yeniden yapılandırma süreçleri, kamu bankalarının ortak ATM ve kart projeleri ele alındı.

FİKKO'da ortak ATM'ler konuşuldu, System.String[]
Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi toplantısında, konkordatolar, yeniden yapılandırma süreçleri, kamu bankalarının ortak ATM ve kart projeleri ele alındı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 01:41 

Ekonomi
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