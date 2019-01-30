FİKKO'da ortak ATM'ler konuşuldu
2 saat önce
Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi toplantısında, konkordatolar, yeniden yapılandırma süreçleri, kamu bankalarının ortak ATM ve kart projeleri ele alındı.
Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi toplantısında, konkordatolar, yeniden yapılandırma süreçleri, kamu bankalarının ortak ATM ve kart projeleri ele alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 01:41
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