Fikret Demirtürk: "15 Mayıs'tan sonra her şey güzel olacak. Otellerimiz hazır olsun"

Tourism Today'in Instagram üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayınların son konuğu AKTOB Yönetim Kurulu Üyesi ve Mirage Park Resort Genel Müdürü İ.Fikret Demirtürk oldu. Deneyimli turizmci, Tourism Today Genel Yayın Yönetmeni Haluk Özsevim'in sorularını yanıtladı.

"2020 tecrübemizle 2021'e hazırız"

Mart ayında her şeyin bir anda değiştiğini söyleyen Fikret Demirtürk, "Hem kendimiz hem çalışanlarımızı hem de misafirlerimizi korumak zorundaydık. 12 Mart'ta misafirlerimizi uğurlayarak kapılarımızı kapattık. 10 Ağustos'ta tesismizi açarak 20 Kasım'a kadar misafirlerimize hizmet verdik. Yüzde 50 kapasite ile çalıştık ve bu dönemi başarıyla geçirdik. 13 Temmuz'da benim de Covid-19 testi pozitif çıktı ve tedavi oldum. 2020'de yaşadıklarımız bizim için önemli bir tecrübe oldu. 2020 tecrübemizle 2021'e hazırız" dedi.

"15 Mayıs'tan sonra her şey güzel olacak"

Tüm dünyada aşı çalışmalarının başladığını hatırlatan Demirtürk, insanların bu güvence ile tatile çıkacağını söyledi. Demirtürk, "Otellerimiz sezonu Nisan ayında açacak. Otellerimiz aldıkları önlemlerle misafir ağırlamak için hazır. Bu noktada tüm turizm çalışanlarımızın öncelikli olarak aşılanması gerekiyor. Bu ayrıcalık ülkemizin menfaatine olacaktır. 2021 için kötü bir senaryo düşünmüyorum. Ancak 2019'un rakamlarını birden bire yakalamamız da çok zor. Antalya'nın birden 14 milyon turiste ulaşmasını bekleyemeyiz. Biz otelciler olarak elimizden geleni yapacağız. 15 Mayıs'tan sonra her şey güzel olacak. Tesislerimiz hazır olsun diye konuştu.

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