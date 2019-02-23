Son Dakika Haberleri: Fikret Orman: 469 Milyon TL Yatırım Yaptık, Stadı Ego İçin Yapmadık

Fikret Orman: 469 Milyon TL Yatırım Yaptık, Stadı Ego İçin Yapmadık

1 saat önce

Beşiktaş Kulübünün 2019 yılı birinci olağan divan kurulu toplantısı başladı.

Beşiktaş Kulübünün 2019 yılı birinci olağan divan kurulu toplantısı başladı. Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman kurul üyelerine seslendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 01:08 Kaynak: AA

Fikret Orman, Beşiktaş Spor Kulübü, Güncel
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