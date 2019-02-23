Fikret Orman: 469 Milyon TL Yatırım Yaptık, Stadı Ego İçin Yapmadık

Beşiktaş Kulübünün 2019 yılı birinci olağan divan kurulu toplantısı başladı. Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman kurul üyelerine seslendi.

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