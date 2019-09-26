Fikret orman'a kulüp çalışanlarından destek
15 dakika önce
İstifa kararı alan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Vodafone Park önünde kulüp çalışanları tarafından coşkuyla karşılandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:14 Kaynak: DHA
İstifa kararı alan Beşiktaş
Başkanı Fikret Orman
, Vodafone Park
önünde kulüp çalışanları tarafından coşkuyla karşılandı.
Vodafone Park önünde başkan Fikret Orman'ı bekleyen kulüp çalışanları, "Böyle ayrılık olmaz", "Başkan bizi bırakma" gibi pankartlar açarak başkan Fikret Orman'a destekte bulundu. Araçta indiği sırada alkışlarla statta karşılanan Orman, yoğun ilgi karşısında güçlükle stada giriş yaptı. Öte yandan bazılarının Orman'a sarılarak göz yaşlarını tutamadığı görüldü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Fikret Orman'ın stada gelişi
Çalışanların alkışlaması ve tezahüratlarda bulunması
Orman'ın çalışanlarla sarılması
Detaylar
Fikret Orman: Hiçbir kulüpte hiçbir başkana yapılmayan bana yapıldı Fatih Terim derbide hologram ile sahaya yansıtılacak! Azerbaycan ekibi Sabah FK, Ümit Özat'ın peşine düştü! Fenerbahçe'den Galatasaray'a olay gönderme