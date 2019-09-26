Fikret orman'a kulüp çalışanlarından destek

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Fikret Orman'ın stada gelişi Çalışanların alkışlaması ve tezahüratlarda bulunması Orman'ın çalışanlarla sarılması Detaylar

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Fikret Orman: Hiçbir kulüpte hiçbir başkana yapılmayan bana yapıldı