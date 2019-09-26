Son Dakika Haberleri: Fikret orman'a kulüp çalışanlarından destek
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Fikret orman'a kulüp çalışanlarından destek

15 dakika önce

İstifa kararı alan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Vodafone Park önünde kulüp çalışanları tarafından coşkuyla karşılandı.

Fikret orman'a kulüp çalışanlarından destek, System.String[]
İstifa kararı alan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Vodafone Park önünde kulüp çalışanları tarafından coşkuyla karşılandı.
Vodafone Park önünde başkan Fikret Orman'ı bekleyen kulüp çalışanları, "Böyle ayrılık olmaz", "Başkan bizi bırakma" gibi pankartlar açarak başkan Fikret Orman'a destekte bulundu. Araçta indiği sırada alkışlarla statta karşılanan Orman, yoğun ilgi karşısında güçlükle stada giriş yaptı. Öte yandan bazılarının Orman'a sarılarak göz yaşlarını tutamadığı görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Fikret Orman'ın stada gelişi
Çalışanların alkışlaması ve tezahüratlarda bulunması
Orman'ın çalışanlarla sarılması
Detaylar


Vodafone Park, Fikret Orman, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:14 Kaynak: DHA
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