Fikret Orman, Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylamasına Katıldı - İstanbul

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.



AA foto muhabirleri tarafından yurt içinde ve yurt dışında çekilen fotoğrafları inceleyen Orman, haber, yaşam ve spor kategorilerinde beğendiği fotoğraflara oy verdi.



Orman, haber kategorisinde, foto muhabiri Özkan Bilgin'e ait "Mehmetçik'ten ilk iftar" başlıklı fotoğraftan yana tercihini kullanırken, yaşam kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "Boğaz'ın şimşekleri" isimli fotoğrafını seçti.



Fikret Orman'ın spor kategorisindeki tercihi ise Andreas Gebert'in çektiği, Beşiktaşlı futbolcu Gary Medel'in yer aldığı "Çizgide müdahale" başlıklı fotoğraf karesi oldu.



Yarışmaya katılan fotoğrafları detaylı bir şekilde inceleyen Orman, "Müthiş fotoğraflar, hepsi birbirinden güzel. Açıkçası seçmekte de zorlandım. Hayatımda Beşiktaş, siyah-beyaz ve Türkiye çok önemli olduğu için kafam hep o fotoğraflara gitti. Fotoğrafçılık müthiş bir meslek. Buradaki bazı fotoğrafları yakalamak gerçekten zor iş." şeklinde yorum yaptı.

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